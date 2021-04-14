Зниклі в Москві білоруські опозиціонери опинилися в КДБ в Мінську

У Москві фактично викрали з готелю білоруського опозиціонера, адвоката Юрія Зенковича, який перебував у Росії в діловій поїздці. Пізніше його виявили в СІЗО КДБ Білорусі в Мінську.
Про це з посиланням на дружину затриманого Олену Денисовець повідомило TUT.by.
"За словами менеджера, вона бачила з вікна, як люди в штатському скрутили і затримали Юрія. Вони сказали: "Ми його забираємо, він підозрюється в тероризмі", – розповіла жінка.
Вона дізналася, де перебуваэ її чоловік тільки 13 квітня, хоча його вивезли з готелю ще 11-го.
Подібним чином пропав у Москві ще один опозиціонер – політолог і колишній прес-секретар Олександра Лукашенка Олександр Федута. Його, як виявилося, схопили 12 квітня.
Востаннє його бачили в російській столиці, куди політолог приїхав по роботі, після чого він перестав виходити на зв'язок.
Як повідомила "Белта", Федуту, а також опозиційного політика Григорій Костусєва затримало КДБ Білорусі у рамках розслідування за "підозрою у скоєнні злочину".
Нагадаємо, Україна запровадила додаткові обмеження на кордоні з Білоруссю в межах Рівненської області з метою захисту нацбезпеки.
Раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що переговори Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу можуть переїхати з Мінська до Польщі, оскільки Білорусь під каблуком у Росії.
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