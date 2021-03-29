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Ісламісти влаштували криваву різанину в Мозамбіку: намагаються перешкодити французам добувати газ

29 березня, 14:48

Віталій Семченко Віталій Семченко

Щонайменше семеро іноземних громадян убиті

У Мозамбіку ісламісти захопили місто Пальма – тут розробляють велике газове родовище. Вже відомо про десятки загиблих і сотні людей, які потрапили в полон до терористів.

Що сталося?

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24 березня бойовики, пов'язані з "Ісламською державою", захопили контроль над північним мозамбікським містом Пальма. Недалеко від населеного пункту – масштабне газове родовище, яке розробляє французька нафтогазова компанія Total.

Збройні ісламісти підпалювали будівлі і вистежували чиновників. Близько 35 тис. місцевих жителів сховалися в сусідніх селищах і лісах. Тих, хто не встиг втекти, взяли в полон або вбили.

"Минулої середи група терористів проникла... в Пальму, вони почали бойові дії, що призвело до підлого вбивства десятків беззахисних людей", – заявив офіційний представник Міноборони країни Омар Саранга.

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У місті також було близько 200 іноземних громадян, переважно це нафтовики з Франції. Спочатку вони ховалися в готелі Amarula, але пізніше спробували втекти на 17 автомобілях. Однак ісламісти влаштували засідку й атакували колону, тож тільки сім машин доїхали до безпечного місця.

За даними ЗМІ, від 40 до 60 іноземців зникли безвісти. Щонайменше сім осіб загинули.

Урядові війська кілька разів намагалися відбити Пальму в терористів, проте безуспішно.

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"Майже все місто було зруйноване. Багато людей загинуло", – заявив один з робітників компанії після евакуації.

Із чим пов'язаний напад?

Атака бойовиків відбулася після того, як компанія Total оголосила про відновлення робіт з видобутку газу в комплексі "Афунжі" вартістю 23 млрд доларів.

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За підрахунками Standard Bank Group, енергетичний гігант має намір інвестувати в проєкт близько 120 млрд доларів. Це у вісім разів більше за річний валовий внутрішній продукт країни.

Терористи з угруповання "Аш-Шабааб" хочуть перешкодити планам влади Мозамбіку, створивши на території країни ісламську державу. На сьогодні від рук бойовиків уже загинули понад 2,6 тис. осіб. Ще близько 570 тис. жителів утекли з провінції в інші частини країни.

Як повідомлялося раніше, у Нігерії бойовики угруповання, пов'язаного з "Ісламським державою" (ІДІЛ) напали на військову базу і центр гуманітарної допомоги ООН.

Також ми писали, що в грудні 2020 року в Нігерії дівчинка-смертниця підірвала себе в натовпі, загинуло троє осіб.

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газ Мозамбік терористи Ісламська держава видобуток газу ІДІЛ
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