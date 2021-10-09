Ісландія призупинила використання вакцини Moderna

Ще однією причиною відмови від Moderna називають можливий ризик серцевого запалення

Головний епідеміолог вирішив не використовувати вакцину Moderna в Ісландії. Колаж "Сегодня"

В Ісландії вирішили тимчасово зупинити використання вакцини Moderna від коронавируса. В Управлінні охорони здоров'я назвали причини.

Про це повідомляє The Guardian.

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Що сталося

Зазначається, що однією з причин відмови від вакцини Moderna стало достатню кількість в країні вакцини Pfizer.

"Оскільки на території достатньо вакцини Pfizer, головний епідеміолог вирішив не використовувати вакцину Moderna в Ісландії", – йдеться в заяві.

Ще однією причиною відмови від Moderna називають можливий ризик серцевого запалення.

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"Це рішення пов'язане зі збільшенням захворюваності міокардитом і перикардитом після вакцинації вакциною Moderna, а також вакцинації з використанням Pfizer / BioNTech", – йдеться в повідомленні.

Побічні ефекти