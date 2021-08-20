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Іспанія не пустила російські військові кораблі у свій порт

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
20 серпня, 03:09
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Іспанське МЗС не дозволило захід суден Росії в Сеуту. Постоєм росіян у цьому порту давно незадоволені як у Євросоюзі, так і НАТО
Російський "Алтай" не пустили в іспанський порт Сеуту / колаж "Сьогодні"
Російський "Алтай" не пустили в іспанський порт Сеуту / колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ Іспанії відмовило Росії в проханні про захід її двох військових кораблів в порт міста Сеута, іспанського полуексклава у Північній Африці.

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Про це повідомило місцеве видання El Confidencial.

Зазначається, що запит на триденний постій в порту для дозаправлення і поповнення запасів продовольства великого протичовнового корабля "Віце-адмірал Кулаков" і рятувального буксирного судна "Алтай", який мав початися 18 серпня, надійшов ще на початку літа.

У відповідь іспанське зовнішньополітичне відомство зажадало інформацію про маршрут і мету їхнього плавання, але Росія так і не надала її. Іспанія відповідно не дала відповіді на російське прохання і, таким чином, судна не змогли зайти в Сеуту.

В ЄС і НАТО були незадоволені кораблями РФ у Сеуті

Водночас, як повідомляє DW, союзники Іспанії по НАТО і Євросоюзу не раз критикували часті зупинки суден ВМС Росії у Сеуті в останні роки. Зокрема, в Європарламенті вважають, що іспанська "гостинність" щодоросіян не узгоджується з санкціями ЄС, накладеними за анексію Криму.

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Незадоволення через захід російських кораблів неодноразово висловлювала і Велика Британія. Сеута розташована недалеко від її військово-морської бази у Гібралтарі і там не виключали, що росіяни можуть використовувати стоянку для збору інформації про цю базу.

Нагадаємо, у липні Росія посилила свою військову присутність у Чорному морі через масштабні військові навчання Sea Breeze в Україні.

Ми також повідомляли, що в квітні Росія перекинула в Чорне море 15 кораблів з Каспійської флотилії нібито для проведення "навчань".

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