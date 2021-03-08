Історичний візит Папи Римського до Іраку: головні заяви і фото

Франциск став першим понтифіком, який приїхав до Іраку

Папа Римський Франциск завершив історичну поїздку до Іраку, ставши першим понтифіком, який побував у цій країні з апостольським візитом.

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84-річний глава Римсько-католицької церкви зустрічався з політичним керівництвом країни, християнським і мусульманським духовенством, а також, незважаючи на поширення коронавірусної хвороби і часті теракти в іракській столиці, провів масову зустріч з вірянами.

Візит до Іраку став символічним і з іншого погляду – Папа вперше вирушив за кордон після 15 місяців перерви, продиктованої пандемією. Сайт "Сьогодні" зібрав всі найголовніші події і заяви, зроблені в цей час.

День перший

Після прильоту в аеропорт Багдада 5 березня Франциска зустріла високопоставлена делегація на чолі з прем'єр-міністром Мустафою аль-Казимі.

Після Папа в супроводі кінної охорони вирушив прямо в президентський палац, де провів зустріч з главою держави Бархамом Саліхом, на якій нагадав про гоніння, яким піддалися християни-єзиди на території, захопленій терористами з "Ісламської держави".

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Франциск засудив релігійний фундаменталізм, який "не приймає мирне співіснування різних народів та релігій, ідей та культур", і назвав його причиною воєн, тероризму і міжусобних конфліктів в Іраку.

/ Фото: Reuters

"Релігія за своєю сутністю повинна стояти на службі миру і братерства", – сказав понтифік, підкресливши, що вбивства, гоніння, репресії і тероризм не можуть бути виправдані вірою в Бога.

Він закликав місцеву владу визнавати, поважати, захищати і підтримувати права всіх релігійних громад у країні, а міжнародну спільноту – допомогти забезпечити мир в Іраку.

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Потім Папа зустрівся з єпископами та іншими представниками духовенства в багдадській церкві Богоматері-Рятівниці.

/ Фото: Reuters

День другий

Наступного дня Франциск провів першу в історії папства зустріч з духовним лідером шиїтів Іраку – великим аятолою Алі ас-Сістані.

90-річний релігійний лідер Іраку веде усамітнений спосіб життя і рідко кого удостоює честі особистої зустрічі, але його переговори з Папою тривали близько 40 хвилин і мали суто особистий характер. Обидва ієрархи були без масок.

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Зустріч відбулася в мечеті Імама Алі в місті Ен-Наджаф – мусульманській святині, де, як вважається, похований двоюрідний брат і зять пророка Мухаммеда.

/ Фото: Reuters

Публічних заяв не було, але пресслужба Ватикану повідомила, що понтифік повторив заклик до релігійного співпраці й подякував аятолі за те, що він став на захист слабких проти насильства, коли закликав весь світ боротися з ІДІЛ.

Ас-Сістані, зі свого боку, запевнив понтифіка в своїй зацікавленості в тому, щоб християни жили в Іраку як всі, тобто у мирі, безпеці та з дотриманням їхніх конституційних прав.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Після цього Папа Римський відвідав стародавнє шумерське місто Ур, яке вважається місцем народження пророка Авраама, шанованого не лише християнами, а й юдеями та мусульманами.

"Ворожість, екстремізм і насильство не породжуються релігійної душею. Це зрада релігії. І ми, вірні, не можемо мовчати, коли тероризм прикривається релігією", – заявив він на міжрелігійній зустрічі, закликавши суспільство вирішити цю проблему.

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

День третій

У завершальний день свого апостольського візиту Франциск виступив на площі колишньої самопроголошеної "столиці ІДІЛ" – міста Мосула. Папа помолився за жертв війни та тероризму.

"Сьогодні, незважаючи ні на що, ми наочно демонструємо наше співіснування в братерстві, яке сильніше, ніж братовбивство, як надія сильніша за смерть, а мир сильніший за війну. Це переконання сильніше ненависті й насильства і ніколи вже не буде втоплено в крові, пролитій руками тих, хто під ім'ям Бога несе руйнування", – сказав він.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Понтифік нагадав про звірства, які відбувалися в "Ісламській державі", – про знищення стародавніх храмів, загибель тисяч і вигнання з осель мільйонів мусульман, християн і єзидів. Глава всіх католиків назвав "жорстокістю" те, що саме колиска цивілізації була охоплена звірствами, які творилися на цій землі.

/ Фото: Reuters

З Мосула Папа Римський вирушив у місто Каракош, де виступив з публічною проповіддю, закликавши поважати й оберігати жінок.

"Хотів би подякувати всім матерям і жінкам цієї країни, сміливим жінкам, які продовжують давати життя, незважаючи на всі рани. Жінок треба поважати й оберігати. Їм необхідно приділяти увагу і надавати можливості", – сказав понтифік напередодні Міжнародного жіночого дня.

Фото: REUTERS/Azad Lashkari

Наостанок лідер католиків відвідав найбільше місто Курдистану – Ербіль, де відбувся наймасовіший публічний захід з його участю. Папа Франциск виступив на багатотисячному стадіоні з месою.

"Сьогодні я на власні очі переконався в тому, що Церква в Іраку жива і що Христос живий і присутній у своєму святому і вірному народові", – заявив понтифік численним присутнім.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Подробиці

Вперше про бажання відвідати Ірак заявив ще Папа Римський Іоанн Павло II, але через розбіжності з владою країни збутися цьому не судилося. Переговори про візит Франциска йшли з 2019 року, однак охопила світ пандемія коронавірусу і цьому перешкодила.

Папа Римський, як і всі учасники його журналістського пулу, вже щеплений від COVID-19 вакциною Pfizer. Влада Іраку дозволила вірянам відвідувати меси, але тільки дотримуючись епідеміологічних заходів.

Безпека понтифіка і журналістів, що його супроводжували, охороняли понад 10 тис. поліцейських. А кожен пункт, де перебував Папа Римський, був під охороною іракських військових.

Варто зазначити, що за останні 20 років християнська громада Іраку скоротилася з 1,4 млн людей (переважно халдейських католиків) до приблизно 250 тис., або менше ніж 1% населення країни.

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