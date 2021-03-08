Русский
$ 27,76
33,41
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Історичний візит Папи Римського до Іраку: головні заяви і фото

8 березня, 15:19

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Франциск став першим понтифіком, який приїхав до Іраку

Папа Римський Франциск завершив історичну поїздку до Іраку, ставши першим понтифіком, який побував у цій країні з апостольським візитом.

Реклама

84-річний глава Римсько-католицької церкви зустрічався з політичним керівництвом країни, християнським і мусульманським духовенством, а також, незважаючи на поширення коронавірусної хвороби і часті теракти в іракській столиці, провів масову зустріч з вірянами.

Візит до Іраку став символічним і з іншого погляду – Папа вперше вирушив за кордон після 15 місяців перерви, продиктованої пандемією. Сайт "Сьогодні" зібрав всі найголовніші події і заяви, зроблені в цей час.

День перший

Після прильоту в аеропорт Багдада 5 березня Франциска зустріла високопоставлена делегація на чолі з прем'єр-міністром Мустафою аль-Казимі.

Після Папа в супроводі кінної охорони вирушив прямо в президентський палац, де провів зустріч з главою держави Бархамом Саліхом, на якій нагадав про гоніння, яким піддалися християни-єзиди на території, захопленій терористами з "Ісламської держави".

Реклама

Франциск засудив релігійний фундаменталізм, який "не приймає мирне співіснування різних народів та релігій, ідей та культур", і назвав його причиною воєн, тероризму і міжусобних конфліктів в Іраку.

/ Фото: Reuters

"Релігія за своєю сутністю повинна стояти на службі миру і братерства", – сказав понтифік, підкресливши, що вбивства, гоніння, репресії і тероризм не можуть бути виправдані вірою в Бога.

Він закликав місцеву владу визнавати, поважати, захищати і підтримувати права всіх релігійних громад у країні, а міжнародну спільноту – допомогти забезпечити мир в Іраку.

Реклама

Потім Папа зустрівся з єпископами та іншими представниками духовенства в багдадській церкві Богоматері-Рятівниці.

/ Фото: Reuters

День другий

Наступного дня Франциск провів першу в історії папства зустріч з духовним лідером шиїтів Іраку – великим аятолою Алі ас-Сістані.

90-річний релігійний лідер Іраку веде усамітнений спосіб життя і рідко кого удостоює честі особистої зустрічі, але його переговори з Папою тривали близько 40 хвилин і мали суто особистий характер. Обидва ієрархи були без масок.

Реклама

Зустріч відбулася в мечеті Імама Алі в місті Ен-Наджаф – мусульманській святині, де, як вважається, похований двоюрідний брат і зять пророка Мухаммеда.

/ Фото: Reuters

Публічних заяв не було, але пресслужба Ватикану повідомила, що понтифік повторив заклик до релігійного співпраці й подякував аятолі за те, що він став на захист слабких проти насильства, коли закликав весь світ боротися з ІДІЛ.

Ас-Сістані, зі свого боку, запевнив понтифіка в своїй зацікавленості в тому, щоб християни жили в Іраку як всі, тобто у мирі, безпеці та з дотриманням їхніх конституційних прав.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Після цього Папа Римський відвідав стародавнє шумерське місто Ур, яке вважається місцем народження пророка Авраама, шанованого не лише християнами, а й юдеями та мусульманами.

В тренді
"Політичному ісламу тут не місце": в Швейцарії підтримали заборону на паранджу

"Ворожість, екстремізм і насильство не породжуються релігійної душею. Це зрада релігії. І ми, вірні, не можемо мовчати, коли тероризм прикривається релігією", – заявив він на міжрелігійній зустрічі, закликавши суспільство вирішити цю проблему.

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

День третій

У завершальний день свого апостольського візиту Франциск виступив на площі колишньої самопроголошеної "столиці ІДІЛ" – міста Мосула. Папа помолився за жертв війни та тероризму.

"Сьогодні, незважаючи ні на що, ми наочно демонструємо наше співіснування в братерстві, яке сильніше, ніж братовбивство, як надія сильніша за смерть, а мир сильніший за війну. Це переконання сильніше ненависті й насильства і ніколи вже не буде втоплено в крові, пролитій руками тих, хто під ім'ям Бога несе руйнування", – сказав він.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Понтифік нагадав про звірства, які відбувалися в "Ісламській державі", – про знищення стародавніх храмів, загибель тисяч і вигнання з осель мільйонів мусульман, християн і єзидів. Глава всіх католиків назвав "жорстокістю" те, що саме колиска цивілізації була охоплена звірствами, які творилися на цій землі.

/ Фото: Reuters

З Мосула Папа Римський вирушив у місто Каракош, де виступив з публічною проповіддю, закликавши поважати й оберігати жінок.

"Хотів би подякувати всім матерям і жінкам цієї країни, сміливим жінкам, які продовжують давати життя, незважаючи на всі рани. Жінок треба поважати й оберігати. Їм необхідно приділяти увагу і надавати можливості", – сказав понтифік напередодні Міжнародного жіночого дня.

Фото: REUTERS/Azad Lashkari

Фото: REUTERS/Azad Lashkari

Наостанок лідер католиків відвідав найбільше місто Курдистану – Ербіль, де відбувся наймасовіший публічний захід з його участю. Папа Франциск виступив на багатотисячному стадіоні з месою.

"Сьогодні я на власні очі переконався в тому, що Церква в Іраку жива і що Христос живий і присутній у своєму святому і вірному народові", – заявив понтифік численним присутнім.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Фото: REUTERS/Yara Nardi

Подробиці

Вперше про бажання відвідати Ірак заявив ще Папа Римський Іоанн Павло II, але через розбіжності з владою країни збутися цьому не судилося. Переговори про візит Франциска йшли з 2019 року, однак охопила світ пандемія коронавірусу і цьому перешкодила.

Папа Римський, як і всі учасники його журналістського пулу, вже щеплений від COVID-19 вакциною Pfizer. Влада Іраку дозволила вірянам відвідувати меси, але тільки дотримуючись епідеміологічних заходів.

Безпека понтифіка і журналістів, що його супроводжували, охороняли понад 10 тис. поліцейських. А кожен пункт, де перебував Папа Римський, був під охороною іракських військових.

Варто зазначити, що за останні 20 років християнська громада Іраку скоротилася з 1,4 млн людей (переважно халдейських католиків) до приблизно 250 тис., або менше ніж 1% населення країни.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ватикан Ірак релігія Папа Римський мусульмани християни Папа Римський Франциск
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вакцинацію від коронавірусу доведеться робити регулярно – BioNTech
Вакцинацію від коронавірусу доведеться робити регулярно – BioNTechІнші країни
Гнів Божий: Папа Римський передбачив новий всесвітній потоп
Гнів Божий: Папа Римський передбачив новий всесвітній потопІнші країни
ЄС підтримав вимогу Санду розпустити проросійський парламент Молдови
ЄС підтримав вимогу Санду розпустити проросійський парламент МолдовиІнші країни
Випадкова знахідка на пляжі забезпечила жінку до кінця життя (фото)
Випадкова знахідка на пляжі забезпечила жінку до кінця життя (фото)Фаново
Падали один за одним у прірву: відео моторошної загибелі студентів у Болівії
Падали один за одним у прірву: відео моторошної загибелі студентів у БолівіїІнші країни
Звідки чекати нової катастрофи. Сім головних уроків ковідного року від Ювала Ноя Харарі
Звідки чекати нової катастрофи. Сім головних уроків ковідного року від Ювала Ноя ХараріІнші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти