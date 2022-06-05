Італія попередила про нові війни в Африці: до чого тут Україна

Міністр заявив про ризик політичної нестабільності

Міністр закордонних справ Італії заявив, що світова хлібна війна вже почалася. / Фото: Колаж: Сьогодні, Цензор. НЕТ

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що "світова хлібна війна вже розпочалася" через блокаду Росією зерна в Україні. За його словами, блокада перешкоджає доступу до зерна багатьом "вразливим" країнам і означає "ризик того, що новий конфлікт спалахне в Африці".

Про це написали The Business Tribune.

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Блокада зерна в Україні

"Глобальна хлібна війна вже йде, і ми повинні її зупинити. Ми ризикуємо політичною нестабільністю в Африці, поширенням діяльності терористичних організацій, переворотами. Це може призвести до зернової кризи, яку ми переживаємо", – сказав Ді Майо.

Як зазначає видання, до війни Україна була одним із провідних світових експортерів зерна та сільськогосподарських добрив, а її товари були необхідні для продовольчої безпеки таких регіонів, як Близький Схід та Північна Африка.

Ді Майо також заявив, що президент Росії Володимир Путін "має якнайшвидше укласти мирну угоду, включаючи угоду щодо зерна – наприклад, угоду про перемир'я, яка дозволить нам евакуювати жінок, мирних жителів та дітей".

"30 тисяч тонн зерна заблоковані в українських портах російськими військовими кораблями. Ми працюємо для того, щоб розблокувати експорт пшениці, тому що зараз ризикуємо вибухнути новими війнами в Африці", – сказав він.

Крім цього, міністр нагадав про проведення першої сесії-діалогу з країнами Середземномор'я щодо продовольчої безпеки:

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"Працюватимемо з Німеччиною, Туреччиною, Францією та багатьма іншими для досягнення мети з розблокування зерна".

Нагадаємо, представник МЗС Росії Марія Захарова зробила чергову цинічну заяву, висловившись про постачання зерна, яке було вкрадено окупантами РФ в Україні

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