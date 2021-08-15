З Афганістану скасувала всі регулярні рейси. Люди штурмують літаки для евакуації (відео)

Біженці в аеропорту Кабула, з якого скасували всі рейси, намагаються прорватися в літаки для евакуації іноземців, щоб покинути країну

В аеропорту Кабула біженці намагаються прорватися в літаки / колаж "Сьогодні"

Зі столиці Афганістану Кабула, яку зайняли таліби, на цю мить скасовано всі регулярні авіарейси, здійснюються тільки польоти військово-транспортних і зафрахтованих для евакуації іноземних громадян пасажирських літаків.

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Про це з посиланням на джерело в НАТО, повідомляє ТАСС.

"Комерційні авіарейси в аеропорту Кабула скасовані. Аеропорт продовжує обслуговувати тільки організовані військовими рейси для евакуації персоналу. Аеропорт контролюють військові альянсу", – повідомив співрозмовник агентства.

Він додав, що аеропорт Кабула – це "останній великий об'єкт під контролем НАТО в Афганістані".

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Тим часом місцеві жителі також прибувають в аеропорт і намагаються прорватися в літаки, біля яких вишикувалися величезні черги, що створює паніку.

Відомо, що кілька сотень співробітників посольства США в Кабулі вже покинули Афганістан. Пентагон також розпорядився відправити додатково тисячу своїх військових в Кабул для допомоги в евакуації.

Франція також направила в Об'єднані Арабські Емірати два літаки своїх Збройних сил, які звідки вилетять до Афганістану для евакуації французьких громадян і афганців, які працювали на Париж.

Чому люди тікають з Афганістану

Протягом усього тижня урядові війська практично без боїв здавали талібам усе нові і нові провінції. І в неділю вся територія Афганістану перейшла під контроль руху "Талібан".

усе нові і нові провінції. І в неділю перейшла під контроль руху "Талібан". Таліби захопили більшу частину північного, західного і південного Афганістану під час наступу ще до того, як США вивели свої останні війська, через що багато хто побоюється нової громадянської війни в Афганістані.

через що багато хто побоюється нової громадянської війни в Афганістані. Сполучені Штати в терміновому порядку почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі .

Нагадаємо, зі столиці Афганістану вже евакуювали громадян України . Вони вилетіли рейсом UWJ8001 на Київ і повинні прибути вночі в аеропорт "Бориспіль".