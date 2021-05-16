З Гази по Ізраїлю випустили вже 2900 ракет – одна з них влучила в квартиру (відео)

В Ізраїлі заявили, що з Гази ХАМАС випустив 2900 ракет. Одна з палестинських ракет, яку не збив "Залізний купол", влучила в квартиру.
Про це заявила Армія оборони Ізраїлю в Twitter.
This is the damage caused to an Israeli home by just ONE of the 2900 Hamas rockets fired from Gaza into Israe- Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021
Israelis are under attack. We will continue to defend them. pic.twitter.com/RmKgP0Tn71
"Це збитки, завдані ізраїльському будинку всього однієї з 2900 ракет ХАМАС, випущених з Гази по Ізраїлю. Ізраїльтяни піддаються нападу. Ми продовжимо їх захищати", – йдеться в повідомленні.
Тим часом один з лідерів ХАМАС, глава політбюро руху за межами Палестини Халед Машааль закликав до припинення обстрілу в секторі Газа і висунув низку вимог.
Нагадаємо, що з 11 травня Ізраїль і сектор Газа обмінюються ракетними ударами. Жертви рахують десятками, сотні осіб поранені. На цьому тлі ЦАХАЛ стягнув до кордонів Гази кілька бригад війська і мобілізував тисячі резервістів.