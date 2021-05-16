З Гази по Ізраїлю випустили вже 2900 ракет – одна з них влучила в квартиру (відео)

Армія оборони Ізраїлю заявила, що люди піддаються нападу, але їх продовжать захищати

В Ізраїлі заявили, що з Гази ХАМАС випустив 2900 ракет. Одна з палестинських ракет, яку не збив "Залізний купол", влучила в квартиру.

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Про це заявила Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

This is the damage caused to an Israeli home by just ONE of the 2900 Hamas rockets fired from Gaza into Israe



Israelis are under attack. We will continue to defend them. pic.twitter.com/RmKgP0Tn71 - Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021

"Це збитки, завдані ізраїльському будинку всього однієї з 2900 ракет ХАМАС, випущених з Гази по Ізраїлю. Ізраїльтяни піддаються нападу. Ми продовжимо їх захищати", – йдеться в повідомленні.

Тим часом один з лідерів ХАМАС, глава політбюро руху за межами Палестини Халед Машааль закликав до припинення обстрілу в секторі Газа і висунув низку вимог.

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Нагадаємо, що з 11 травня Ізраїль і сектор Газа обмінюються ракетними ударами. Жертви рахують десятками, сотні осіб поранені. На цьому тлі ЦАХАЛ стягнув до кордонів Гази кілька бригад війська і мобілізував тисячі резервістів.