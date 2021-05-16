Русский
$ 27,63
33,37
  1. Світові новини
  2. Інші країни

З Гази по Ізраїлю випустили вже 2900 ракет – одна з них влучила в квартиру (відео)

16 травня, 18:02

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Армія оборони Ізраїлю заявила, що люди піддаються нападу, але їх продовжать захищати

В Ізраїлі заявили, що з Гази ХАМАС випустив 2900 ракет. Одна з палестинських ракет, яку не збив "Залізний купол", влучила в квартиру.

Реклама

Про це заявила Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

"Це збитки, завдані ізраїльському будинку всього однієї з 2900 ракет ХАМАС, випущених з Гази по Ізраїлю. Ізраїльтяни піддаються нападу. Ми продовжимо їх захищати", – йдеться в повідомленні.

Тим часом один з лідерів ХАМАС, глава політбюро руху за межами Палестини Халед Машааль закликав до припинення обстрілу в секторі Газа і висунув низку вимог.

Реклама

Нагадаємо, що з 11 травня Ізраїль і сектор Газа обмінюються ракетними ударами. Жертви рахують десятками, сотні осіб поранені. На цьому тлі ЦАХАЛ стягнув до кордонів Гази кілька бригад війська і мобілізував тисячі резервістів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На Землю несеться 20-тонна ракета: катастрофа загрожує Нью-Йорку та Пекіну – що відомо
На Землю несеться 20-тонна ракета: катастрофа загрожує Нью-Йорку та Пекіну – що відомоСША
Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвести
Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвестиВлада
Жахіття всередині пандемії. В Індії препарати від COVID-19 викликали спалах
Жахіття всередині пандемії. В Індії препарати від COVID-19 викликали спалах "чорного грибка"Інші країни
Українці потрапили під ракетні удари в Ізраїлі. Ми дізналися, як це – пережити бомбардування
Українці потрапили під ракетні удари в Ізраїлі. Ми дізналися, як це – пережити бомбардуванняІнші країни
Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в Газі, де розташовувалися офіси світових ЗМІ (відео)
Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в Газі, де розташовувалися офіси світових ЗМІ (відео)Інші країни
Хворих на COVID-19 в Індії атакує
Хворих на COVID-19 в Індії атакує "чорний грибок": чи загрожує смертоносна недуга українцямІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти