З сектору Газа випустили по Ізраїлю ще майже 150 ракет – поранено дитину

ХАМАС продовжує бомбити ізраїльські міста – під удари потрапили Ашкелон, Нетівот і Сдерот, поранено щонайменше шість осіб

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Бойовики палестинського терористичного угрупування ХАМАС повторили вчорашні обстріли і випустили з сектору Газа два ракетних залпи по ізраїльських містах, в результаті чого були поранені близько трьох десятків осіб.

Реклама

Про це повідомляє The Times of Israel.

Спершу палестинці запустили 130 ракет у напрямку ізраїльських міст Ашкелон, Нетівот і Сдерот, а через кілька годин – ще 15 ракет у напрямку Ашкелона і Ашдода.

Читайте також: Ізраїль і Палестина опинилися на межі війни: всі подробиці (оновлено)

В результаті прямого поцілення в житловий будинок в Сдероті було поранено шістьох ізраїльтян, зокрема шестирічного хлопчика – його стан критичний. Загалом, за даними поліції, ударам піддалися три міських об'єкти.

Реклама

Ще 14 ракетних ударів завдано по місту Ашкелон – один зі снарядів також потрапив в житлову будову. Постраждали не менш як 20 осіб.

А в районі Шаар-ха-Негев ракета влучила в порожній дитячий сад.

Безпосередньо перед ракетним залпом ВПС Ізраїлю знищили в місті Газа висотну будівлю "Аш-Шурук". Перед авіаударом жителів закликали покинути будівлю. Повідомляється про загибель не менш як трьох палестинців.

Це вже третя висотна будівля, знищена в нинішньому раунді ескалації між Ізраїлем і Палестиною.

Допускається, що "Аш-Шурук" став ціллю через те, що в подібних будівлях розміщуються командири терористичних палестинських угруповань. В одному з таких були знищені кілька ватажків ХАМАС.

Реклама

Тим часом, як передає телеканал Al Arabiya, Ізраїль повідомив єгипетським посередникам про відмову від короткострокового перемир'я з ХАМАС і припинення вогню до завершення масштабної операції.

За весь час останньої хвилі загострення, яка почалася 11 травня, палестинські терористи випустили з Гази близько 1200 ракет. Не менше як 200 з них ракет впали на територію Гази.

В Армії оборони Ізраїлю стверджують, що перехопили 85-90% снарядів, які летіли в населені райони.

За останню добу в результаті обміну ударами загинули не менше півсотні палестинців і п'ятеро ізраїльтян, зокрема числі 21-річний військовослужбовець ЦАХАЛ.

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем