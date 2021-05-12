З сектору Газа випустили по Ізраїлю ще майже 150 ракет – поранено дитину

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Бойовики палестинського терористичного угрупування ХАМАС повторили вчорашні обстріли і випустили з сектору Газа два ракетних залпи по ізраїльських містах, в результаті чого були поранені близько трьох десятків осіб.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Спершу палестинці запустили 130 ракет у напрямку ізраїльських міст Ашкелон, Нетівот і Сдерот, а через кілька годин – ще 15 ракет у напрямку Ашкелона і Ашдода.
Читайте також: Ізраїль і Палестина опинилися на межі війни: всі подробиці (оновлено)
В результаті прямого поцілення в житловий будинок в Сдероті було поранено шістьох ізраїльтян, зокрема шестирічного хлопчика – його стан критичний. Загалом, за даними поліції, ударам піддалися три міських об'єкти.
Ще 14 ракетних ударів завдано по місту Ашкелон – один зі снарядів також потрапив в житлову будову. Постраждали не менш як 20 осіб.
А в районі Шаар-ха-Негев ракета влучила в порожній дитячий сад.
Безпосередньо перед ракетним залпом ВПС Ізраїлю знищили в місті Газа висотну будівлю "Аш-Шурук". Перед авіаударом жителів закликали покинути будівлю. Повідомляється про загибель не менш як трьох палестинців.
Це вже третя висотна будівля, знищена в нинішньому раунді ескалації між Ізраїлем і Палестиною.
Допускається, що "Аш-Шурук" став ціллю через те, що в подібних будівлях розміщуються командири терористичних палестинських угруповань. В одному з таких були знищені кілька ватажків ХАМАС.
Тим часом, як передає телеканал Al Arabiya, Ізраїль повідомив єгипетським посередникам про відмову від короткострокового перемир'я з ХАМАС і припинення вогню до завершення масштабної операції.
За весь час останньої хвилі загострення, яка почалася 11 травня, палестинські терористи випустили з Гази близько 1200 ракет. Не менше як 200 з них ракет впали на територію Гази.
В Армії оборони Ізраїлю стверджують, що перехопили 85-90% снарядів, які летіли в населені райони.
За останню добу в результаті обміну ударами загинули не менше півсотні палестинців і п'ятеро ізраїльтян, зокрема числі 21-річний військовослужбовець ЦАХАЛ.
Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем