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Через карантин у Індії пара одружилася в літаку (фото, відео)

25 травня, 12:15

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Для святкування весілля над небом пара орендувала літак, тепер ведеться розслідування

Пара з Індії (штат Тамілнад) влаштувала масштабне весілля зі 160 гостями в літаку, який летів з Мадурая в Тотукуді.

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Про це повідомляє India Today.

Для святкування весілля над небом пара орендувала літак, який спочатку призначався для весільної подорожі. Однак як пізніше стало відомо, молодята вирішили орендувати судно саме для святкування весілля.

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Так пара порушила карантинні обмеження, які ввели в штаті Тамілнаді, покликавши на весілля більше 50 гостей. Про інцидент дізналося й авіаційне управління Індії, яке почало розслідування.

Раніше ми писали, що наречена з віддаленого села на півночі Індії отримала позитивний тест на коронавірус за кілька годин до весілля, але вирішила не скасовувати свято.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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