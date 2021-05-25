Через карантин у Індії пара одружилася в літаку (фото, відео)

Для святкування весілля над небом пара орендувала літак, тепер ведеться розслідування

Пара з Індії (штат Тамілнад) влаштувала масштабне весілля зі 160 гостями в літаку, який летів з Мадурая в Тотукуді.

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Про це повідомляє India Today.

Для святкування весілля над небом пара орендувала літак, який спочатку призначався для весільної подорожі. Однак як пізніше стало відомо, молодята вирішили орендувати судно саме для святкування весілля.

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Так пара порушила карантинні обмеження, які ввели в штаті Тамілнаді, покликавши на весілля більше 50 гостей. Про інцидент дізналося й авіаційне управління Індії, яке почало розслідування.

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. # COVID19India #lockdown @ TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n - DONTHU RAMESH (@DonthuRamesh) May 23, 2021

Раніше ми писали, що наречена з віддаленого села на півночі Індії отримала позитивний тест на коронавірус за кілька годин до весілля, але вирішила не скасовувати свято.

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