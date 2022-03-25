Через санкції США Лукашенко більше не може літати на своїх літаках

Компанії Boeing заборонено забезпечувати Білорусь запчастинами

Все, в окупований Крим летіти нема на чому / Колаж "Сьогодні"

Жорсткі міжнародні санкції, які почали вводитися проти Росії та Білорусі всього місяць тому, привели до того, що самопроголошеному білоруському президенту Олександру Лукашенку нема на чому літати. Президентський авіапарк залишився без запчастин, що унеможливлює експлуатацію літаків.

Про це повідомила агенція Avianews.com.

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Що відомо

Заборона на поставку до Білорусі запчастин для будь-якої авіаційної техніки була запроваджена владою США 2 березня. Росія отримала такі санкції 24 лютого – у день вторгнення її армії в Україну.

З цього моменту для постачання запасних частин до літаків фірми Boeing та інших виробників із часткою американських комплектуючих 25% необхідно отримати спеціальну ліцензію. В умовах жорсткої санкційної політики зробити це практично неможливо.

Як пише агентство, ці обмеження серйозно вплинуть на флот єдиної білоруської авіакомпанії з регулярними рейсами — "Белавіа". Сім із 12 її літаків – це Boeing 737. Ще п'ять – бразильські Embraer, які мають значну частку американських деталей.

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В авіапарку Лукашенка лише американські лайнери – Boeing 737-800 та Boeing 767.

Санкції