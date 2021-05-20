Ізраїль і ХАМАС готові припинити вогонь – ЗМІ

Палестинське угруповання погодилося на припинення вогню, яке набуде чинності у п'ятницю вранці, тільки якщо до нього приєднається Ізраїль

Результати ударів Ізраїлю по сектору Газа. Джерело: t.me/new_militarycolumnist

Ізраїльський уряд офіційно поінформував єгипетського посередника про переговори щодо припинення вогню з ХАМАС і намір припинити військову операцію в секторі Газа, що обговорять на засіданні Кабміну в четвер.

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Про це з посиланням на джерела повідомила катарська телекомпанія Al Jazeera, передає Haaretz.

Конкретні терміни введення режиму припинення вогню Ізраїлем поки невідомі, це повинні обговорити на сьогоднішньому засіданні.

Водночас джерела у ХАМАС повідомили ліванській газеті Al Akhbar, що палестинське угруповання погодилося на припинення вогню, яке набуде чинності в п'ятницю вранці, але тільки якщо воно не буде одностороннім і до нього приєднається Ізраїль.

Причому високопоставлений представник ХАМАС стверджує, що нібито саме тиск США змусив Ізраїль погодитися припинити бойові дії.

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Нагадаємо, держсекретар Ентоні Блінкен під час розмови з главою МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі заявив, що США очікують деескалації на шляху до припинення вогню в районі сектору Газа.

Ашкеназі свєою чергою нібито сказав Блінкену, що у Ізраїлю є кілька військових цілей у Газі, тому їм потрібно більше часу для завершення операції.