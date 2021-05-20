Русский
$ 27,42
33,49
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Ізраїль і ХАМАС готові припинити вогонь – ЗМІ

20 травня, 20:32

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Палестинське угруповання погодилося на припинення вогню, яке набуде чинності у п'ятницю вранці, тільки якщо до нього приєднається Ізраїль

Результати ударів Ізраїлю по сектору Газа. Джерело: t.me/new_militarycolumnist

Результати ударів Ізраїлю по сектору Газа. Джерело: t.me/new_militarycolumnist

Ізраїльський уряд офіційно поінформував єгипетського посередника про переговори щодо припинення вогню з ХАМАС і намір припинити військову операцію в секторі Газа, що обговорять на засіданні Кабміну в четвер.

Реклама

Про це з посиланням на джерела повідомила катарська телекомпанія Al Jazeera, передає Haaretz.

Конкретні терміни введення режиму припинення вогню Ізраїлем поки невідомі, це повинні обговорити на сьогоднішньому засіданні.

Водночас джерела у ХАМАС повідомили ліванській газеті Al Akhbar, що палестинське угруповання погодилося на припинення вогню, яке набуде чинності в п'ятницю вранці, але тільки якщо воно не буде одностороннім і до нього приєднається Ізраїль.

Причому високопоставлений представник ХАМАС стверджує, що нібито саме тиск США змусив Ізраїль погодитися припинити бойові дії.

В тренді
США очікують перемир'я між Ізраїлем і Палестиною. Блінкен поговорив зі стороною конфлікту
Ентоні Блінкен і Габі Ашкеназі. Колаж
В тренді
Ізраїль обстріляв Ліван у відповідь на запуск чотирьох ракет (відео)
Ізраїльська протиракетна система "Залізний купол" перехоплює ракету. Фото: REUTERS/Baz Ratner
В тренді
Зустріч Байдена і Путіна пройде в найближчі тижні – держсекретар США
Джо Байден та Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Реклама

Нагадаємо, держсекретар Ентоні Блінкен під час розмови з главою МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі заявив, що США очікують деескалації на шляху до припинення вогню в районі сектору Газа.

Ашкеназі свєою чергою нібито сказав Блінкену, що у Ізраїлю є кілька військових цілей у Газі, тому їм потрібно більше часу для завершення операції.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвести
Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвестиВлада
Українці потрапили під ракетні удари в Ізраїлі. Ми дізналися, як це – пережити бомбардування
Українці потрапили під ракетні удари в Ізраїлі. Ми дізналися, як це – пережити бомбардуванняІнші країни
Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в Газі, де розташовувалися офіси світових ЗМІ (відео)
Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в Газі, де розташовувалися офіси світових ЗМІ (відео)Інші країни
Хворих на COVID-19 в Індії атакує
Хворих на COVID-19 в Індії атакує "чорний грибок": чи загрожує смертоносна недуга українцямІнші країни
Ізраїль і Палестина опинилися на межі війни: всі подробиці (оновлено)
Ізраїль і Палестина опинилися на межі війни: всі подробиці (оновлено)Інші країни
Вмирають сотні: ВООЗ повідомила про тривожну тенденцію на роботі
Вмирають сотні: ВООЗ повідомила про тривожну тенденцію на роботіІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти