Ізраїль та Сирія звинуватили один одного в нових ракетних ударах: є поранені

Ізраїльські військові атакували кілька ракетних батарей в Сирії, в тому числі ту, яка випустила снаряд

У четвер, 22 квітня, в Ізраїлі заявили про вибух сирійської ракети на півдні країни.

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Як передає Reuters, в результаті спрацювали попереджувальні сирени в районі поруч з секретним ядерним реактором в Дімоні.

Про постраждалих не повідомляється.

Водночас у Ізраїлі заявили про удар у відповідь по Сирії. Військові атакували кілька ракетних батарей, в тому числі ту, яка випустила снаряд. Однак ППО Сирії збили більшість ізраїльських ракет.

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Відомо про постраждалих чотирьох солдатів. Також завдано матеріальних збитків.

Як заявили в Сирії, Ізраїль завдав удару по цільовим місцях недалеко від міста Дюмарі, приблизно в 40 км на північний схід від Дамаска, де є підтримувані Іраном ополченці.

Також раніше ми писали про те, що Збройні сили Ірану завдали ракетного удару по вантажному кораблю Ізраїлю в Аравійському морі.

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