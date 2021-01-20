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Ізраїль змінив правила в'їзду в країну через COVID-19

20 січня, 03:25

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Посилений режим ізоляції продовжили до кінця січня

Через несприятливу епідеміологічну ситуацію, яка виникла через пандемію коронавірусу, влада Ізраїлю змінила правила в'їзду на територію країни.

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Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Тепер всіх пасажирів міжнародних авіакомпаній зобов'яжуть пред'явити негативний тест на коронавірус перед посадкою на рейс в країну.

Крім того, посилений режим ізоляції, який зараз діє в країні, продовжили до кінця січня.

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За останніми даними, в Ізраїлі було зафіксовано понад 558 тисяч випадків зараження коронавірусом. За весь час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померло понад 4 тисяч осіб. Водночас побороли хворобу понад 473 тисяч осіб.

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Також ми писали про те, що в Ізраїлі після введення вакцини Pfizer від коронавірусу у 13 осіб походить лицьовий параліч.

Раніше ми повідомляли, що деякі країни фіксують летальні випадки після вакцинації від COVID-19. Відомо, що в більшості з них це були люди похилого віку, які мали тяжкі захворювання, або медики, і всім їм вкололи вакцину Pfizer/BioNTech.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Ізраїль вакцина коронавірус
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