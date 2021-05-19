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Ізраїль може окупувати Газу – Нетаньягу назвав шляхи вирішення конфлікту

19 травня, 15:39

Віталій Семченко Віталій Семченко

Також прем'єр-міністр прокоментував можливі терміни закінчення військової операції проти бойовиків ХАМАС

Биньямин Нетаньягу

Биньямин Нетаньягу / Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що зараз є два шляхи вирішення конфлікту в районі сектору Газа. Один з низ – окупація цієї території.

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Про це повідомляє Times of Israel.

"Є дві можливості домогтися спокою і безпеки: окупувати Газу або створити фактор стримування. Ми не скидаємо з рахунків жодну можливість", – сказав політик під час спілкування з 70 послами іноземних держав.

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Також Нетаньягу прокоментував можливі терміни закінчення військової операції проти бойовиків ХАМАС.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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"Ми не стоїмо з секундоміром. Ми прагнемо до виконання завдань операції ", – додав він.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган на тлі загострення військового конфлікту на Близькому Сході заявив, що світова спільнота повинна "дати урок" Ізраїлючерез атаки на Палестину.

Крім того, ізраїльська політикиня Ксенія Свєтлова відповіла на шість складних питаньщодо ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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