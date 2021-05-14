Ізраїль почав наземну операцію у секторі Гази – ЗМІ

Відомості надходять суперечливі, але, судячи з усього, наземна операція ізраїльської армії все-таки почалася

/ Фото: Reuters

Ізраїльська армія почала наземну операцію проти сектору Гази, за непідтвердженими даними, ізраїльські війська вже увійшли в місто.

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Про це повідомляє Anadolu з посиланням на представника ЦАХАЛ, який спочатку надав відповідну інформацію, а потім заявив, що "не може її підтвердити".

Як пише турецьке агентство, офіційний представник ізраїльської армії Джонатан Конрікуст спочатку розповів йому, що ізраїльські війська почали входити у сектор Гази, але він не може надати детальнішої інформації про операцію.

Пізніше Конрікуст заявив, що "ми не можемо підтвердити, увійшли солдати чи ні", але попередню свою заяву повністю не спростував.

Тим часом у Twitter ізраїльської армії з'явилося повідомлення, що повітряні і наземні війська ЦАХАЛу зараз атакують сектор Гази.

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Також відомо, що кілька годин тому Ізраїль викликав щонайменше 7000 військових-резервістів і скасував всі відпустки для військових у бойових частинах.

Нагадаємо, 13 травня на додачу до обстрілу з сектору Гази, у бік Ізраїлю відкрили вогонь з протилежної частини країни – з Лівану.

Докладніше про ситуацію читайте у матеріалі Ізраїль і Палестина опинилися на межі війни: всі подробиці.

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