Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в Газі, де розташовувалися офіси світових ЗМІ (відео)

У вежі Аль-Джалаа, зокрема, розміщувалися представництва телеканалу Al Arabiya, агентства Associated Press та інших медіа

Ізраїль завдав чотири ракетні удари по 11-поверховому будинку в секторі Газа, в якому розташовуються офіси низки світових ЗМІ, апартаменти і комерційні компанії.

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Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

У вежі Аль-Джалаа, зокрема, розміщувалися представництва телеканалу Al Arabiya, агентства Associated Press та інших медіа.

Як відзначає Times of Israel, раніше військові попередили всіх мешканців про заплановане бомбардування. Вони також відправили ракету, яка не заподіяла серйозних пошкоджень, як попередження.

Відео: Telegram

Також видання зазначає, що в будівлі могли розташовуватися "кіберцентри, збройові склади і різні вузли зв'язку", використовувані бойовиками ХАМАС.

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Ізраїльська армія підтвердила нанесення удару по багатоповерхового будинку в секторі Газа. За їхніми даними, бойовики використовували вежу Аль-Джалаа у військових цілях.

Відео: Telegram

Раніше Ізраїль здійснив наймасштабнішу атаку на ХАМАС з початку нового конфлікту з Палестиною – за 40 хвилин в сектор Газа потрапили півтори сотні ракет.

Нагадаємо, що з 11 травня Ізраїль і сектор Газа обмінюються ракетними ударами. Рахунок жертв йде на десятки, сотні осіб поранені. На цьому тлі ЦАХАЛ стягнув до кордонів Гази кілька бригад військ і мобілізував тисячі резервістів.