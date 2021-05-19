Русский
$ 27,44
33,53
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Ізраїль обстріляв Ліван у відповідь на запуск чотирьох ракет (відео)

19 травня, 17:27

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За попередніми даними, зафіксовано чотири запуски ракет з Південного Лівану

Ізраїльська протиракетна система "Залізний купол" перехоплює ракету. Фото: REUTERS/Baz Ratner

Ізраїльська протиракетна система "Залізний купол" перехоплює ракету. Фото: REUTERS/Baz Ratner

В Ізраїлі заявили, що по півночі країни в районі Хайфи з Лівану було випущено чотири ракети. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь по позиціях Лівану.

Реклама

Про це пише Тimes of Israel.

За даними Армії оборони Ізраїлю, одна ракета була перехоплена системою протиракетної оборони "Залізний купол", одна впала у відкритому полі і дві впали в Середземному морі біля узбережжя Ізраїлю.

Про жертви в результаті ракетного обстрілу інформації немає. За даними служби швидкої допомоги Magen David Adom, двоє осіб отримали легкі поранення, коли бігли до бомбосховищ.

Реклама

Жителі цього району повідомляли, що чули звуки вибухів в повітрі, що, ймовірно, вказує на перехоплення системою протиракетної оборони "Залізний купол".

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на тлі загострення військового конфлікту на Близькому Сході заявив, що світова спільнота повинна "дати урок" Ізраїлю через атаки на Палестину.

Крім того, ізраїльська політикиня, сходознавець Ксенія Свєтлова відповіла на шість складних запитань про ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвести
Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвестиВлада
Жахіття всередині пандемії. В Індії препарати від COVID-19 викликали спалах
Жахіття всередині пандемії. В Індії препарати від COVID-19 викликали спалах "чорного грибка"Інші країни
Українці потрапили під ракетні удари в Ізраїлі. Ми дізналися, як це – пережити бомбардування
Українці потрапили під ракетні удари в Ізраїлі. Ми дізналися, як це – пережити бомбардуванняІнші країни
Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в Газі, де розташовувалися офіси світових ЗМІ (відео)
Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в Газі, де розташовувалися офіси світових ЗМІ (відео)Інші країни
Хворих на COVID-19 в Індії атакує
Хворих на COVID-19 в Індії атакує "чорний грибок": чи загрожує смертоносна недуга українцямІнші країни
Ізраїль і Палестина опинилися на межі війни: всі подробиці (оновлено)
Ізраїль і Палестина опинилися на межі війни: всі подробиці (оновлено)Інші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти