Ізраїль обстріляв Ліван у відповідь на запуск чотирьох ракет (відео)

За попередніми даними, зафіксовано чотири запуски ракет з Південного Лівану

Ізраїльська протиракетна система "Залізний купол" перехоплює ракету. Фото: REUTERS/Baz Ratner

В Ізраїлі заявили, що по півночі країни в районі Хайфи з Лівану було випущено чотири ракети. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь по позиціях Лівану.

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Про це пише Тimes of Israel.

За даними Армії оборони Ізраїлю, одна ракета була перехоплена системою протиракетної оборони "Залізний купол", одна впала у відкритому полі і дві впали в Середземному морі біля узбережжя Ізраїлю.

Про жертви в результаті ракетного обстрілу інформації немає. За даними служби швидкої допомоги Magen David Adom, двоє осіб отримали легкі поранення, коли бігли до бомбосховищ.

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Жителі цього району повідомляли, що чули звуки вибухів в повітрі, що, ймовірно, вказує на перехоплення системою протиракетної оборони "Залізний купол".

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на тлі загострення військового конфлікту на Близькому Сході заявив, що світова спільнота повинна "дати урок" Ізраїлю через атаки на Палестину.

Крім того, ізраїльська політикиня, сходознавець Ксенія Свєтлова відповіла на шість складних запитань про ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем