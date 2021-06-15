Ізраїль відкрив кордони для українців – хто зможе в'їхати в країну

Для в'їзду громадяни мають отримати спеціальний дозвіл, зробити ПЛР-тест на коронавірус і відбути самоізоляцію

Ізраїль відкрив кордони для українців. Для в'їзду громадяни мають отримати спеціальний дозвіл, зробити ПЛР-тест на коронавірус і відбути самоізоляцію.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Ізраїлі.

Щоб потрапити до країни, спочатку потрібно подати заявку в ізраїльську дипломатичну чи консульську установу в Україні або в Управління з питань народонаселення та імміграції.

Право на в'їзд мають:

іноземці, батьки яких проживають у Ізраїлі;

іноземці, яких запросили на весілля або похорон;

іноземці, які їдуть на лікування;

студенти, які навчаються в Ізраїлі або готуються вступати до вишів тощо.

Повний перелік шукайте тут.

Реклама

Потрапити в Ізраїль можна тільки з негативним ПЛР-тестом, його потрібно зробити за 72 години до прибуття. Після приїзду необхідно зробити повторний аналіз (80 шекелів під час онлайн-реєстрації або 100 шекелів під час реєстрації в аеропорту). Ці вимоги поширюється навіть на людей, які мають сертифікат про вакцинацію або довідку про одужання від COVID-19.

Також українцям потрібно мати при собі страховий поліс, що покриває витрати в разі захворювання на COVID-19.

Після отримання дозволу на в'їзд потрібно заповнити декларацію.

"Декларація має бути заповнена не більше ніж за 24 години до рейсу. У декларації пасажир надає свої особисті дані, медичні відомості, а також докладну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі", – сказано в повідомленні.

Всі громадяни повинні пройти самоізоляцію (14 або 10 днів) за умови, що пасажир матиме два негативні ПЛР-тести. Вакцинованим з довідкою і тим, хто перехворів на COVID-19, самоізоляція не потрібна.

Як повідомляли раніше, влада Німеччини скасує обмеження на в'їзддля іноземних туристів. Однак країни повинні відповідати певним показникам щодо захворюваності на COVID-19.

Також ми писали, що Іспанія з 7 червня відкрила кордонидля іноземних туристів. Для в'їзду в країну потрібно пройти курс вакцинації від коронавірусної хвороби.

В яких ще країнах чекають на українських мандрівників і які документи потрібні для в'їзду, дивіться в сюжеті: