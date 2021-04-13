Русский
$ 27,93
33,28
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Ізраїль відкривається для туристів: що треба знати мандрівникам

13 квітня, 17:45

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Влада країни констатувалf остаточну перемогу над коронавірусом – скоро Ізраїль знову зможуть відвідувати іноземні туристи

Ізраїль вже скасував більшість епідеміологічних обмежень і тепер готується почати заново впускати іноземних туристів – це може статися вже з 23 травня.

Реклама

Про це йдеться в спільній заяві двох ізраїльських міністерств – охорони здоров'я та туризму.

Читайте також: Вакцина проти COVID-19 працює – доведено Ізраїлем

Керівництво цих відомств – міністерка туризму Оріт Фаркаш-Хакоен та міністр охорони здоров'я Юлій Едельштейн – вже погодили план, згідно з яким:

  • в'їзд до Ізраїлю буде відкрито з 23 травня 2021 року;
  • на першому етапі впускатимуть тільки групи вакцинованих іноземних туристів;
  • їм доведеться здати ПЛР-тести перед посадкою на літак і після прибуття в Ізраїль, а також в аеропорту Бен-Гуріон необхідно буде пройти серологічний аналіз на наявність антитіл до COVID-19;
  • на перебування іноземних груп в Ізраїлі буде встановлено квоту;
  • якщо рівень захворюваності в країні залишиться колишнім, туристам зможуть дозволити в'їжджати поза груп.

Також Ізраїль готовий укласти з іншими країнами угоди про взаємне визнання сертифікатів вакцинації. Це допоможе відмовитися від серологічних досліджень для іноземців.

В тренді
Путіну потрібна "маленька переможна війна", щоб відвернути увагу ЗМІ від Навального (рос.)
Реклама

Найближчими днями програму збираються передати для доопрацювання, після чого її опублікують "із зазначенням всіх деталей".

Варто зазначити, що Ізраїль є одним із прикладів успішної боротьби з пандемією COVID-19 – в деяких лікарнях країни навіть почали закривати відділення для хворих на коронавірус.

Також ми писали про те, що в Ізраїлі почали випробовувати вакцину від коронавірусу на дітях.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

туризм Ізраїль туристи мандри вакцинація вакцина COVID-19
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Єгипетський суд арештував Ever Given. З власника судна вимагають мільярд доларів
Єгипетський суд арештував Ever Given. З власника судна вимагають мільярд доларівІнші країни
"Гола" фотосесія на балконі в Дубаї: серед заарештованих – українкиІнші країни
Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і Британії
Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і БританіїРосія
Українцям стане простіше дістатися до Туреччини на море
Українцям стане простіше дістатися до Туреччини на мореТранспорт
В Індії стався спалах COVID-19: медсистемі загрожує крах, а країні – локдаун
В Індії стався спалах COVID-19: медсистемі загрожує крах, а країні – локдаунІнші країни
Вакцина CoronaVac малоефективна: в Китаї пояснили скандал
Вакцина CoronaVac малоефективна: в Китаї пояснили скандалІнші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти