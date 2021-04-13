Ізраїль відкривається для туристів: що треба знати мандрівникам

Влада країни констатувалf остаточну перемогу над коронавірусом – скоро Ізраїль знову зможуть відвідувати іноземні туристи

Ізраїль вже скасував більшість епідеміологічних обмежень і тепер готується почати заново впускати іноземних туристів – це може статися вже з 23 травня.

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Про це йдеться в спільній заяві двох ізраїльських міністерств – охорони здоров'я та туризму.

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Керівництво цих відомств – міністерка туризму Оріт Фаркаш-Хакоен та міністр охорони здоров'я Юлій Едельштейн – вже погодили план, згідно з яким:

в'їзд до Ізраїлю буде відкрито з 23 травня 2021 року;

на першому етапі впускатимуть тільки групи вакцинованих іноземних туристів;

їм доведеться здати ПЛР-тести перед посадкою на літак і після прибуття в Ізраїль, а також в аеропорту Бен-Гуріон необхідно буде пройти серологічний аналіз на наявність антитіл до COVID-19;

на перебування іноземних груп в Ізраїлі буде встановлено квоту;

якщо рівень захворюваності в країні залишиться колишнім, туристам зможуть дозволити в'їжджати поза груп.

Також Ізраїль готовий укласти з іншими країнами угоди про взаємне визнання сертифікатів вакцинації. Це допоможе відмовитися від серологічних досліджень для іноземців.

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Найближчими днями програму збираються передати для доопрацювання, після чого її опублікують "із зазначенням всіх деталей".

Варто зазначити, що Ізраїль є одним із прикладів успішної боротьби з пандемією COVID-19 – в деяких лікарнях країни навіть почали закривати відділення для хворих на коронавірус.

Також ми писали про те, що в Ізраїлі почали випробовувати вакцину від коронавірусу на дітях.

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