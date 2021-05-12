Ізраїль зруйнував будинки трьох лідерів ХАМАС і знищив керівників військової розвідки (відео)

ВПС Ізраїлю знищили в Газі керівників військової розвідки ХАМАС – що відбувалося вночі на Близькому Сході

Конфлікт Ізраїлю і Палестини не вщухає всю ніч. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала авіаударів по домівках трьох високопоставлених лідерів ХАМАС в Секторі Газа.

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Zк повідомляє Times of Israel, мова йде про лідерів ХАМАС – Бассем Ісса (глава району Газа), Рафаа Саламех (глава району Хан-Юніс) і Мохаммад Язурі (глава військової розвідки ХАМАС).

У ЦАХАЛі заявляють, що їхні будинки були частиною терористичної інфраструктури.

До цього пресслужба Армії оборони Ізраїлю вже повідомляла, що в Секторі Газа було атаковано висотна будівля ХАМАС, в якому, крім іншого, розташовувалися штаби цієї організації.

У Секторі Газа поскаржилися на атаку і заявили, що в будівлі були розміщені квартири, підприємства і стоматологічна клініка.

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Також армія оборони Ізраїлю повідомляє, що внаслідок удару по будівлі в місті Газа були ліквідовані двоє керівників військової розвідки ХАМАС. Авіаудари були нанесені у відповідь на атаку бойовиків в центральній частині Ізраїлю.

Згідно з даними ЦАХАЛ, вбиті глава відділу безпеки військової розвідки ХАМАС Хасан Каугі і його заступник Уаіль Іса (рідний брат глави контррозвідки ХАМАС Маруана Іси).

Армія стверджує, що в офісах знаходилися розвідувальний центр ХАМАС, командування на Західному березі і відділ пропаганди.

Нагадаємо, ракетна атака перервала матч чемпіонату Ізраїлю.

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