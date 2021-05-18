Ізраїль повідомив про знищення 150 терористів в секторі Газа

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ізраїльські військові під час боїв в секторі Газа знищили понад 150 бойовиків-терористів, в основному з ХАМАС,

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Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами офіційного представника ЦАХАЛа Хідаят Зільбермана, станом на ніч понеділка 17 травня понад 120 убитих були членами ХАМАС і більше 25 – членами Палестинської ісламського джихаду.

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За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, до теперішнього часу в ході бойових дій було вбито більше 200 палестинців, в тому числі понад 50 неповнолітніх і три десятка жінок.

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Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на тлі загострення військового конфлікту на Близькому Сході заявив, що світова спільнота повинна "дати урок" Ізраїлю через атаки на Палестину.

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