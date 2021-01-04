Ізраїль став світовим лідером з вакцинації від COVID-19: хто ще увійшов у ТОП-10

Кожні 14 громадян зі 100 отримали вакцину від смертельно небезпечної хвороби

/ Фото: Reuters

9-мільйонний Ізраїль є лідером щодо масової вакцинації населення від COVID-19. Станом на 3 січня з кожних 100 осіб вакцину отримали 14.

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Про це повідомляє портал Our World in Data, який відстежує хід вакцинації від коронавірусу у світі.

Зауважимо, що враховується не кількість щеплених громадян, а число введених доз вакцин, адже деякі препарати вимагають повторного введення.

За даними порталу, в Ізраїлі укол вакцини отримали 14,14 осіб зі 100.

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На другому місці Бахрейн – 3,57.

Велика Британія – 1,39.

США – 1,28.

Данія – 0,88.

Росія – 0,55.

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Німеччина – 0,32.

Канада, Китай і Португалія – 0,31 зі 100.

Не потрапила в ТОП-10 Італія – 0,21.

Естонія і Хорватія – 0,19.

Іспанія – 0,18.

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Аргентина – 0,07.

Мексика – 0,02.

Нез'ясовним чином до рейтингу потрапила Франція з нулем громадян, які отримали вакцину.

Нагадаємо, масова вакцинація від COVID-19 в Ізраїлі стартувала ще 20 грудня.

Також нагадаємо, що першим дозу препарату компаній Pfizer і BioNTech ввели 71-річному прем'єру Біньяміну Нетаньягу.

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