Ізраїль знищив черговий штаб бойовиків ХАМАС в секторі Газа (відео)

Ізраїльські винищувачі атакували офіс внутрішньої безпеки одного з міністерств палестинських бойовиків

/ Фото: REUTERS

У неділю, 16 травня, Збройні сили Ізраїлю знищили ще один штаб внутрішньої безпеки бойовиків палестинської організації ХАМАС

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Про це повідомляє прес-служба військового відомства.

"Винищувачі атакували офіс внутрішньої безпеки міністерства терористів ХАМАС, який служить військовою інфраструктурою на півночі сектору Газа", – йдеться в повідомленні.

Відео: Twitter

Крім того, армія Ізраїлю атакувала склад зброї бойовиків ХАМАС в центральній частині сектору Газа. Це зробили в рамках спецоперації – щоб перешкодити палестинським атакам.

Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові завдали ракетного удару по будинку заступника голови політбюро палестинського руху ХАМАС в секторі Газа Халіля аль-Хайі.

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Нагадаємо, що в багатоповерховому будинку "Аль-Джала" в секторі Газа, по якому вчора Ізраїль завдав удару, перебував оперативний штаб військової розвідки бойовиків ХАМАС. У цій башті також знаходилися офіси міжнародних ЗМІ, зокрема американського агентства Associated Press.