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Ізраїль посилює карантинні обмеження після масової вакцинації від COVID-19

6 січня, 02:46

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Поки позитивної динаміки захворюваності після вакцинації немає

Через несприятливу епідеміологічну ситуацію влада Ізраїлю посилює карантинні обмеження.

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Про це пише Reuters.

Нові карантинні обмеження набувають чинності в ніч з 7 на 8 січня і діятимуть 14 днів.

Наразі Ізраїль лідирує в світі щодо вакцинації від COVID-19, прищепивши майже 15% свого 9,3-мільйонного населення. Однак з моменту початку вакцинації 19 грудня кількість нових випадків різко зросла.

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"Я закликаю всіх громадян Ізраїлю: давайте зробимо останнє зусилля – разом. Так ми першими в світі позбудемося коронавірусу, так ми відкриємо нашу економіку", – йдеться в заяві офісу прем'єр-міністра країни.

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За останніми даними, в Ізраїлі коронавірусом заразилися понад 448 тисяч осіб. Побороти хворобу змогли 391 тисяча осіб, проте від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 3,4 тисячі осіб.

Нагадаємо, що в Ізраїлі вже почалася вакцинація від коронавірусу – країна використовує препарат компаній Pfizer і BioNTech. Першим, кому його ввели, був Нетаньягу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Ізраїль карантин вакцинація коронавірус
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