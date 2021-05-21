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Ізраїль заявив про військову, а ХАМАС про політичну перемогу у війні

21 травня, 20:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

Нетаньяху заявив про нанесення масштабної шкоди бойовикам, а в ХАМАС кажуть, що досягли своєї мети

Ізраїль змусив рух ХАМАС заплатити високу ціну за їх агресію. 11 днів найпотужніших ударів по радикалам сектору Газа змінили баланс сил і правила гри, заявив в телезверненні прем'єр-міністр єврейської держави Біньямін Нетаньяху. Тим часом лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія стверджує, що цей конфлікт перемогли вони, передає Times of Israel.

Про який утраті каже Ізраїль?

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"Ізраїль зруйнував кілометри тунелів ХАМАС, бункери, командні пункти. Терористам більше ніде ховатися", – заявив Нетаньяху.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, в свою чергу, заявив, що ізраїльські військові досягли всіх поставлених цілей в секторі Газа.

"Ми досягли всіх поставлених цілей, змусили ХАМАС заплатити дуже високу ціну і відкинули його на багато років назад", – сказав Ганц.

Що кажуть в ХАМАС?

"Ми зруйнували проєкт по" співіснування "з Ізраїлем і" нормалізації "відносин з ним", – заявив лідер ХАМАС Ханія.

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За його словами, стався конфлікт серйозним чином вплине на відносини держав регіону з Ізраїлем. Ханія чекає регіональної підтримки після припинення бойових дій.

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"Ви побачите ще багато дипломатичних контактів та успіхів. Ви побачили, як прокинувся наш народ ... щоб встати на захист Єрусалиму, Палестини і опору", – додав Ханія.

Читайте також: Війна в секторі Газа – шість складних запитань ізраїльському політику

Коли буде евакуація українців?

В даний час близько 140 українців, котрі перебувають в сектору Газа, виявили бажання повернутися на батьківщину, повідомив "Сьогодні" речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Початок евакуації досі стримували продовження бойових дій і відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду наших громадян. У той же час, після досягнення домовленості між Ізраїлем і ХАМАС про припинення вогню сподіваємося почати повернення громадян України із зони конфлікту найближчим часом", – зазначив Ніколенко.

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Нагадаємо, режим припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС вступив в силу о 2 годині ночі п'ятниці. За 11 днів збройного конфлікту загинуло понад 200 людина, більшість в секторі Газа. Більш детально читайте в матеріалі"Сьогодні".

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