Ізраїльсько-палестинський конфлікт: в сектор Газа доправили перші партії гумдопомоги

Перші автомобільні колони з гуманітарною допомогою прибули в сектор Газа після набуття чинності режиму припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими бойовиками.

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Про це повідомляє ВВС.

Тисячі палестинців повернулися додому до місць руйнування, а офіційні особи заявили, що відновлення може тривати роки.

"Понад 100 тис. осіб були змушені залишити свої будинки на території, контрольованій угрупуванням бойовиків ХАМАС, і майже 800 тис. осіб не мали доступу до водопровідної води", – йдеться в повідомленні.

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Зараз вантажівки різних благодійних організацій, серед яких є пов'язані з ООН, почали доправляти в Газу ліки, продукти харчування і пальне після того, як Ізраїль знову відкрив перехід Керем-Шалом.

ВООЗ закликала створити коридори для евакуації постраждалих осіб.

Відзначимо, в ході 11-денного конфлікту загинуло більш ніж 250 осіб, більшість з них в Газі. І Ізраїль, і ХАМАС заявили про свою перемогу.