Як COVID-19 і Ебола: вчені зафіксували нову смертельну хворобу

Нове захворювання виявили у жінки з Демократичної Республіки Конго. В інфікованої спостерігаються симптоми геморагічної лихоманки, за якої уражаються судини з подальшим утворенням тромбів у поєднанні з незгортанням крові, що призводить до множинних крововиливів. Тести не зафіксували ні вірусу Еболи, ні інших відомих збудників.

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Конголезький мікробіолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, який у 1976 році виявив вірус Еболи, попередив, що в Конго могло з'явитися нове смертельне захворювання. Про це повідомляє CNN.

Вчений припускає, що жінка може виявитися нульовою пацієнткою раніше не виявленого патогена. Нову вірусну недугу африканський вчений уже назвав "хворобою Х".

За його оцінками, це захворювання може бути таким же заразним, як і COVID-19, а його смертність, найімовірніше, вища на 50-90%, ніж від вірусу Еболи. Як відомо, від гарячки Еболи помирає половина пацієнтів.

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