Як Лукашенко загруз у війні Путіна проти України

Підраховано, скільки ракет парочка військових злочинців відправила на наші голови

Лукашенко і не зрозумів, як швидко став маріонеткою Кремля / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко настільки загруз у військових злочинах проти мирних жителів України, що він має всі шанси бути засудженим за це разом із президентом Росії Володимиром Путіним. Нині Міжнародний комітет з розслідування тортур у Білорусі опублікував звіт щодо співучасті режиму Лукашенка у війні проти України.

Сайт "Сьогодні" проаналізував зібрані правозахисниками дані.

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Акт агресії

"Моніторингова група "Білоруський гаюн" з початку Росією війни проти України фіксує переміщення Збройних сил Росії територією Білорусі. Наявні дані дозволяють констатувати, що правлячий у Білорусі режим (режим Лукашенка) своїми діями (бездіяльністю) активно сприяв вторгненню Росії в Україну. Ці дії повністю відповідають критеріям акту агресії, описаним у резолюції Генеральної Асамблеї ООН ", – йдеться у звіті.

Ракетами по українцях

Згідно з висновками білоруських правозахисників, їхня країна стала одним із основних плацдармів, з якого завдавалися ракетні удари по території України у перші місяці війни.

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"Перший запуск ракети з території Білорусі було зафіксовано о 6 годині 20 хвилині 24 лютого 2022 року. За наявною інформацією, всього з 24 лютого до 8 травня з території Білорусі було запущено близько 633 ракети. Основні місця розміщення вогневих позицій ЗС РФ – це прикордонні з Україною адміністративні райони Гомельської області (Мозирський, Калинковицький та Хойницький райони). Також фіксували запуски ракет з території Світлогірського району, околиць аеродрому Зябрівка (Гомельський район) та Лунинця (Брестська область)", – підрахували автори звіту.

ОТРК "Іскандер" у Калинковичському районі біля села Гулевичі на супутникових знімках ImageSat International, 8 березня 2022 р. / ImageSat

Для завдання ракетних ударів ЗС РФ по Україні з території Білорусі застосовувалися наступні ракетні комплекси:

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"Незважаючи на заяви командування ЗС РФ про невикористання цієї зброї, є докази ввезення зазначених комплексів на територію Білорусі ", – йдеться у документі. Власне і зараз Росія періодично доставляє до сусідньої країни свої ракетні комплекси, то виводить їх.

Авіація

Лукашенко фактично передав до управління Міноборони Росії свої військові аеродроми для застосування авіаційних ракетних комплексів проти України.

У доповіді йдеться про те, що військові аеродроми Збройних сил Білорусі були задіяні від початку війни в Україні. Аеродроми використовувалися для:

забезпечення угруповання ЗС РФ, дислокованого в Білорусі, яке наступало на київському напрямку;

завдання ударів по військових та цивільних об'єктах України фронтовою авіацією;

ведення повітряної розвідки.

Цей житловий будинок у Калинівці, Київська область був обстріляний з вертольота ЗС Росії у березні 2022 року

Росія у повному обсязі використовувала військові аеродроми Білорусі у Ліді, Барановичах, Лунинці, с. Великий Боків (Мозирський район), Зябрівка (Гомельський район), Мачулищах, Бобруйску.

Не гребували використовувати цивільний аеропорт "Гомель" як для завдання ударів по Україні, так і для санітарних цілей.

Логістика

Без залізничної інфраструктури Білорусі Москві було б ще проблематичніше забезпечувати свої війська, які більше місяця протримали в окупації населені пункти на півночі України.

"ЗС РФ активно використовували залізничну інфраструктуру Білорусі. Спочатку – для перекидання військового угруповання (перед навчаннями "Союзна рішучість-2022"), і в подальшому – для перекидання підкріплень, постачання угруповання військ, яке наступало на київському напрямку, вивезення поранених, підбитої військової техніки та матеріальних цінностей, захоплених в Україні", – йдеться у звіті.

Найактивніше були задіяні такі залізничні станції:

Гомельська область – Гомель (Північний, Непарний), Речиця, Єльськ, Мозир, Хойники, Наровля, Зябрівка, Козенки (Мозирський р-н);

Мінська область – Колодищі;

Брестська область – Лунинець, Барановичі.

Для перекидання своїх окупаційних підрозділів зокрема й бронетехніки, тактичних ракетних комплексів, вантажівок та бензовозів Росія використовувала і автомобільні магістралі Білорусі:

Мінськ-Бобруйск-Гомель,

Калинковичі-Мозир,

Калинковичі-Речиця-Гомель,

Гомель-Добруш-РФ,

Хойники-Брагін-Комарин та ін.

Інша дружня допомога

Сприяла білоруська влада забезпеченню російських окупантів пальним та лікуванням їх поранених. Після отримання дози радіації на ЧАЕС їх звозили до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини, до Гомелю та до Мозирської міської лікарні.

Також у Мозирі та Гомелі постійно помічалися санітарні автомобілі ЗС РФ, які перевозили поранених військовослужбовців.

Використовували росіяни на власний розсуд і об'єкти громадської інфраструктури Білорусі. Наприклад, на території Наровлянського РАЙП було розгорнуто ділянку ремонту бронетанкового озброєння та техніки. Підприємство "Етанол" у Мозирі стало базою розміщення ЗС РФ, а гуртожиток ПТУ No 68 у Мозирі – житлом для російських окупантів.

Обстановка

Усі дані факти Міжнародний комітет з розслідування тортур у Білорусі підкріпив відео та фото доказами, що може стати підставою для висунення звинувачень у пособництві Олександра Лукашенка геноциду українського народу. І він знає, що зворотного шляху вже немає, а тому втягується в цей процес дедалі глибше.

Зараз вони з Путіним ще щось задумали, про що, ймовірно, говоритимуть у Санкт-Петербурзі у суботу, 25 червня.

Експерти сумніваються, що з боку Білорусі буде новий наступ на Київ. Однак Лукашенко як міг наростив присутність своїх військ біля кордонів України.

Ще більш згубною буде для білоруського диктатора ситуація, якщо він все ж таки офіційно відправить свої війська воювати з ЗСУ на території нашої країни. Поки що є лише свідчення українців, котрі пережили окупацію, що до них заходили підрозділи окупантів, сформовані з білорусів.