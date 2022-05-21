Чаушеску розстріляли під стіною солдатського туалету – Путину приготуватися

Чаушеску, який правив Румунією більше двох десятиліть, був засуджений і страчений всього за дві години. Колаж: Segodnya.ua, кадр розстрілу – художня реконструкція.

Segodnya.ua розповідає про останні дні життя світових диктаторів. Сьогоднішній герой рубрики "Як помирають диктатори" – Ніколае Чаушеску, який правив Румунією 24 роки.

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"Інтернаціонал", телезйомка страти та перепоховання

25 грудня 1989 року Ніколае Чаушеску разом із дружиною та найближчою соратницею Еленою Чаушеску, підвели до стіни туалету у військовій частині міста Тирговіште. Й добровольці-десантники випустили у них, за різними даними, від 30 до 120 куль.

Свідки стверджують, що останні хвилини життя Чаушеску співав пролетарський гімн "Інтернаціонал", а його фінальною фразою стала фраза "Я не заслуговую" .

Елена ж намагалася достукатися до совісті військових і звернулася до них із запитанням: "За що ви нас розстрілюєте? Я ж вам була матір'ю". На що один із солдатів відповів: "Та що ти за мати, якщо вбивала наших матерів?"

Страту фільмувала знімальна група – у країні тривала антикомуністична революція, і члени Румунського демократичного фронту, який її очолював, жадали кадрами з тілом загиблого диктатора зупинити останні спроби перешкодити повстанню.

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Ті самі кадри показали на національному телебаченні 27 грудня. У цей час тіла колишнього лідера Румунії та його дружини вже перебували на стадіоні ФК "Стяуа" в Бухаресті, після чого їх таємно поховали на столичному військовому цвинтарі "Генча" – у двох різних могилах.

Проте навіть мертвий диктатор Чаушеску не давав спокою народу – довгі десятиліття ходили чутки про те, що 1989-го розстріляли та поховали його двійника. Аж поки у 2010-му, на прохання родичів, останки на цвинтарі "Генча" ексгумували – і ДНК-експертиза підтвердила, що це саме Ніколае та Елена Чаушеску. Після чого їхній прах перепоховали вже у спільній могилі, на якій встановили монумент із червоного граніту.

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Суд як ток-шоу

Страті Чаушеску передував суд, дещо схожий на ток-шоу чи балаган. Відповідати на запитання трибуналу диктатор та його дружина відмовлялися. Натомість Ніколае влаштував щось на зразок підведення підсумків власного правління та життя: говорив, що нагодував румунів, дав їм житло та роботу, а Соціалістичну Республіку Румунію зробив "предметом заздрощів усього світу".

Іноді Чаушеску виходив із себе і зривався на крик. Елена теж не відставала і, як стверджують історики, не лізла за словом у кишеню, називаючи обвинувачів "сучими дітьми" .

Елена та Ніколае Чаушеску на суді. Фото: actualdecluj.ro.

У підсумку подружжя Чаушеску визнали винними за чотирма статтями :

руйнування національної економіки;

озброєний виступ проти народу та держави;

руйнування державних інституцій;

геноцид.

Вирок – смертну кару через розстріл – вирішили виконати негайно, незважаючи на те, що трибунал давав десять днів на оскарження. Зрештою суд над Чаушеску, який правив два десятиліття, тривав дві години.

Не встиг сховатись у бункері

Під кінець свого правління Чаушеску перейшов до украй націоналістичної політики ізоляції . Її вершина – рішення повністю погасити зовнішній борг Румунії у розмірі близько $20 млрд, надалі відмовившись від будь-яких запозичень.

Борг Румунія таки погасила. Але це стало початком кінця режиму Чаушеску. Заради зовнішньої "економічної незалежності" всередині країни запровадили політику "затягування ременів" .

Реальністю рядових румун стали талони на хліб, молоко та паливо, неосвітлені вулиці з метою економії електрики, подача гарячої води в будинки кілька разів на тиждень та заборона користуватися холодильниками у холодну пору року. Поступово країна перетворилася на одну з найбідніших у Європі.

Сам Чаушеску тим часом розкошував у президентському палаці та читав нафантазовані ручними чиновниками звіти про блискучі темпи розвитку народного господарства.

Пусковим механізмом повалення диктатури стало повстання на заході країни у місті Тімішоара, яке почалося 16 грудня 1989-го. По протествальникам відкрили вогонь, близько 40 людей загинули, а заворушення охопили всю країну.

Після того, як революція охопила всю країну, Чаушеску спробував утекти. Фото: digi24.ro.

22 грудня диктатор разом з дружиною вирішили втекти – чи то за кордон, чи то у бункер, збудований на випадок ядерної війни. Але далеко на вертольоті пара Чаушеску не відлетіла – біля міста Тирговіште втікачів перехопила армія, що перейшла на бік революції. Жити Чаушеску залишалося 3 дні.