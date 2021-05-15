Канада готується пом'якшити карантин для вакцинованого населення, але з умовою

Такі заходи влада ухвалить після того, як 75% канадців отримають разову дозу, а 20% будуть повністю вакциновані

Канада готова послабити карантинні обмеження для тих жителів, які вже отримали щеплення від коронавірусу.

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Про це повідомляє Reuters.

Уже восени частину обмежень збираються послабити. Однак це станеться тільки після того, як 75% канадців отримають разову дозу, а 20% будуть повністю вакциновані.

Їм дозволять збиратися в приміщенні, влаштовувати зборів на відкритому повітрі, кемпінги та пікніки. Також повернуть заняття спортом в приміщенні.

За останньою статистикою, в Канаді одну дозу вакцини від COVID-19 отримали понад 50% дорослого населення.

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Як ми писали раніше, в Канаді на початку квітня заявили про початок третьої хвилі коронавірусу, яка охопила вже всі регіони країни.

Тим часом в ВООЗ вважають, що занадто раннє пом'якшення карантинних обмежень в світі може призвести до збільшення кількості хворих на COVID-19 і появи нових штамів інфекції.

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