Канада оголосила про нову військову допомогу: що отримає Україна

Нашу державу продовжують підтримувати різні країни світу

Аніта Ананд анонсувала нову допомогу Україні/Фото: REUTERS/Caroline Chia, колаж: "Сьогодні"

Канада оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі близько 9 млн канадських доларів. Він включатиме замінні артилерійські стволи для підтримки дальності та точності.

Про це повідомляє The Guardian.

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Деталі

Про виділення нової військової допомоги оголосила міністерка оборони Канади Аніта Ананд. За її словами, Україні нададуть 10 замінних стволів, призначених для гаубиць М777, які раніше передали західні партнери.

Вартість чергового пакету становить близько 9 млн канадських доларів (5,7 млн фунтів стерлінгів).

"Ми будемо продовжувати цілодобово працювати, щоб надавати Україні всеосяжну військову допомогу, необхідну для захисту суверенітету та безпеки", — сказала Ананд.

Що дадуть США?

Новий пакет військової допомоги від США включає:

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18 одиниць 155-мм гаубиць;

36 тис. 155 мм снарядів;

18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

додаткові снаряди до HIMARS;

4 автомобілі для ремонту техніки;

2 системи берегової охорони з ракетами "Гарпун";

тисячі захищених радіостанцій;

тисячі оптичних пристроїв, зокрема й нічного бачення.

Техніка почне надходити у серпні.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що до "Рамштайну-3" приєдналися ще три країни. Крім того, ми писали, що аналітик зі США розповів про настання ЗСУ на Херсон.