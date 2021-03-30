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Канада призупинила вакцинацію AstraZeneca людей молодше 55 років

30 березня, 06:45

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

За останніми даними, в основному тромби утворювалися у жінок

Канада в понеділок призупинила використання вакцини проти коронавірусу виробництва Oxford-AstraZeneca для людей віком до 55 років через ризик утворення тромбів.

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Про це з посиланням на рішення Національного консультативного комітету з імунізації повідомляє AP.

"Існує значна невизначеність щодо вакцинації AstraZeneca від коронавірусу дорослих віеом до 55 років з урахуванням потенційних ризиків", – заявила заступник голови комітету з імунізації Шеллі Дікс.

Вона уточнила, що, згідно з новими даними з Європи, ризик утворення тромбів наразі виникає у одного з 100 тис. вакцинованих, що вище, ніж передбачалося раніше.

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Крім того, за її словами, більшість пацієнтів у Європі, в яких після вакцинації AstraZeneca виникли тромби, були жінками віком до 55 років, а рівень смертності серед тих, у кого утворилися тромби, сягає 40%.

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Цю інформацію підтвердив і представник Робочої групи зі впровадження вакцин канадської провінції Манітоба. Він зазначив, що, незважаючи на відсутність підвищеного ризику утворення тромбів, пов'язаного з AstraZeneca, рідкісний, але дуже серйозний побічний ефект спостерігався в основному у молодих жінок в Європі.

Нагадаємо, 18 березня Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що не знайшло зв'язку між препаратом AstraZeneca і випадками тромбозу у вакцинованих. Після цього деякі країни, що раніше призупинили вакцинацію цією вакциною, поновили її.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Канада вакцинація вакцина коронавірус AstraZeneca
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