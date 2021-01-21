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Канада продовжила обмеження на в'їзд іноземців

21 січня, 07:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У країні понад 700 тисяч виявлених випадків COVID-19

У зв'язку з пандемією коронавірусу Канада продовжила заборону на необов'язкові поїздки в країну для іноземців до 21 лютого

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Про це заявив міністр громадської безпеки та забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій Вільям Блер, передає DW.

Однак тим особам, які відвідують Канаду з важливих причин, потрібно провести на карантині 14 днів після прибуття в країні і мати при собі негативний результат тесту на коронавірус.

За останніми даними, в Канаді було зафіксовано понад 726 тисяч випадків коронавірусу, за останню добу – 4685. Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 18 тисяч осіб, а одужали – 639 тисяч.

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Також раніше ми писали, що Канада виділить країнам з низьким і середнім рівнем доходу 380 мільйонів доларів США на тести, лікування і вакцини від коронавірусу.

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Раніше повідомлялося, що в канадській провінції Онтаріо збираються ввести COVID-паспорта для тих громадян, які отримали вакцину від коронавірусної інфекції – у них будуть переваги перед тими, хто відмовиться від щеплення.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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