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Канада дозволить міксувати вакцини AstraZeneca, Pfizer і Moderna

1 червня, 20:41

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Оновлені рекомендації засновані на останніх дослідженнях, які показали безпеку й ефективність змішування препаратів на основі мРНК

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Національний консультативний комітет з імунізації (NACI) Канади найближчим часом випустить нові рекомендації щодо змішування і підбору другої дози вакцини від COVID-19, згідно з якими препарати від AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech або Moderna можна буде взаємозамінно комбінувати.

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Про це повідомила служба CBC, посилаючись на джерела в NACI.

"Національний консультативний комітет з імунізації оновить свою інструкцію для провінцій і територій у найближчі дні й рекомендуватиме, що за першою вакциною AstraZeneca можуть бути Moderna або Pfizer", – розповів ознайомлений з ухваленим рішенням співрозмовник компанії.

Тепер канадці, які отримали першу дозу Moderna або Pfizer, зможуть вакцинуватися другою дозою будь-якої з цих вакцин, оскільки обидва препарати вироблені на основі мРНК.

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Зазначається, що оновлене керівництво NACI ґрунтується на останніх дослідженнях, проведених в Іспанії та Великій Британії. Вони показали, що змішування і поєднання вакцин AstraZeneca і Pfizer безпечні й ефективні для запобігання коронавірусній хворобі.

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Нагадаємо, з 1 червня вже сім країн почали видавати сертифікати вакцинації у цифровому форматі у вигляді QR-коду або на папері.

Ми також повідомляли, що в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca європейського виробництва для екстреного медичного застосування.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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