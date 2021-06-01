Канада дозволить міксувати вакцини AstraZeneca, Pfizer і Moderna

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Національний консультативний комітет з імунізації (NACI) Канади найближчим часом випустить нові рекомендації щодо змішування і підбору другої дози вакцини від COVID-19, згідно з якими препарати від AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech або Moderna можна буде взаємозамінно комбінувати.
Про це повідомила служба CBC, посилаючись на джерела в NACI.
"Національний консультативний комітет з імунізації оновить свою інструкцію для провінцій і територій у найближчі дні й рекомендуватиме, що за першою вакциною AstraZeneca можуть бути Moderna або Pfizer", – розповів ознайомлений з ухваленим рішенням співрозмовник компанії.
Тепер канадці, які отримали першу дозу Moderna або Pfizer, зможуть вакцинуватися другою дозою будь-якої з цих вакцин, оскільки обидва препарати вироблені на основі мРНК.
Зазначається, що оновлене керівництво NACI ґрунтується на останніх дослідженнях, проведених в Іспанії та Великій Британії. Вони показали, що змішування і поєднання вакцин AstraZeneca і Pfizer безпечні й ефективні для запобігання коронавірусній хворобі.
Нагадаємо, з 1 червня вже сім країн почали видавати сертифікати вакцинації у цифровому форматі у вигляді QR-коду або на папері.
Ми також повідомляли, що в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca європейського виробництва для екстреного медичного застосування.
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