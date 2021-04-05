Канада заборонила своїм літакам літати над Кримом і Донбасом: можуть збити

В Оттаві це пояснюють нестабільною ситуацією з безпекою в Україні та потенційними військовими ризиками

На фоні переміщень російських військ до кордонів України Канада заборонила своїм авіакомпаніям здійснювати польоти над східними областями нашої країни і окупованих Кримом.

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Про це йдеться у відеосюжеті "Сьогодні".

Крім того, Оттава рекомендує авіаперевізникам з обережністю перетинати небо над іншими українськими містами, зокрема Києвом, Одесою та Львовом.

Відео: Сьогодні

У заяві на офіційному сайті уряду Канади це пояснюють нестабільною ситуацією з безпекою в Україні та потенційними військовими ризиками.

Нагадаємо, що 1 квітня очільник МЗС України Дмитро Кулеба переговорив зі своїм канадським колегою Марком Гарно, який "беззастережно" засудив ескалацію ситуації на Донбасі, в результаті чого загинули чотири військовослужбовці ЗСУ, і підтвердив "незмінну" підтримку Оттавою суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.

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Крім того, канадський аташе з питань оборони в Україні провів зустріч з міністром оборони Андрієм Тараном, командиром Об'єднаними силами Сергієм Наєвим та начальником ГУР Кирилом Будановим.

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