Канада заборонить в'їзд у країну Путіну та його зграї

Союзники продовжують підтримувати Україну

Канада продовжує посилювати санкції проти Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сенаті Канади представили законопроєкт, який забороняє президентові Росії Володимиру Путіну та приблизно 1000 іншим членам уряду та військовим РФ в'їзд до країни. Канада продовжує посилювати санкції після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це пише Reuters.

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Санкції Канади

"Заборона на в'їзд до нашої країни найближчим соратникам та ключовим прихильникам путінського режиму, зокрема тим, хто несе відповідальність за цю неспровоковану агресію, є одним із багатьох способів притягнення Росії до відповідальності за її злочини", – заявив міністр громадської безпеки Канади Марко Мендічіно.

Зазначається, що Канада не може заборонити в'їзд особам, на яких поширюються санкції, без внесення поправок до так званого "Закону про імміграцію та захист біженців (IRPA)".

Після набуття чинності ці поправки до IRPA будуть застосовуватися до всіх іноземних громадян, щодо яких діють санкції Канади, а також будь-яких членів сім'ї, що їх супроводжують.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив додаткову військову допомогу Україні на суму 50 мільйонів канадських доларів (близько 41 млн доларів США). Також він анонсував нові санкції проти РФ.

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