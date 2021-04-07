Канаду накрила третя хвиля COVID-19 – Трюдо

У Канаді почалася третя хвиля коронавірусу, охоплені вже регіони країни.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Reuters.
"У всьому світі країни стикаються з дуже серйозною третьою хвилею цієї пандемії, а зараз – і Канада", – заявив Трюдо.
За його словами, в Канаді з'являються нові мутації коронавірусу і швидко заповнюються ліжка інтенсивної терапії.
За весь час пандемії в Канаді на коронавірус захворіли 1,02 млн осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 23 тисяч осіб. Водночас вилікувалися понад 930 тисяч хворих.
Раніше Канада призупинила використання вакцини проти коронавірусу виробництва Oxford-AstraZeneca для людей у віці до 55 років через ризик утворення тромбів.
Також в Канаді рекомендували збільшити інтервал між першою і другою дозами вакцини від COVID-19 до чотирьох місяців, щоб збільшити кількість щеплених.
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