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Канаду накрила третя хвиля COVID-19 – Трюдо

7 квітня, 03:56

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У країні швидко заповнюються ліжка інтенсивної терапії

У Канаді почалася третя хвиля коронавірусу, охоплені вже регіони країни.

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Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Reuters.

"У всьому світі країни стикаються з дуже серйозною третьою хвилею цієї пандемії, а зараз – і Канада", – заявив Трюдо.

За його словами, в Канаді з'являються нові мутації коронавірусу і швидко заповнюються ліжка інтенсивної терапії.

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За весь час пандемії в Канаді на коронавірус захворіли 1,02 млн осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 23 тисяч осіб. Водночас вилікувалися понад 930 тисяч хворих.

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Раніше Канада призупинила використання вакцини проти коронавірусу виробництва Oxford-AstraZeneca для людей у віці до 55 років через ризик утворення тромбів.

Також в Канаді рекомендували збільшити інтервал між першою і другою дозами вакцини від COVID-19 до чотирьох місяців, щоб збільшити кількість щеплених.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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