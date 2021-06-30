Канаду накрила вбивча погода – від 50-градусної спеки загинули десятки людей

Аномальна спека прийшла навіть у ті регіони, де завжди було прохолодно і мало сонця – найбільше загинуло людей похилого віку

Літо розійшлося не на жарт - на вулиці дуже спекотно / Фото: Сьогодні

Поки у Києві фіксують температурні рекорди, на іншому кінці планети погода теж розійшлася не на жарт. У Канаді за чотири дні екстремальної спеки загинули щонайменше 60 людей і ще сотні госпіталізовані.

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Серед жертв задухи – в основному літні люди.

У країні зафіксували національний температурний рекорд: у провінції Британська Колумбія стовпчики термометрів показали аж 48 градусів за Цельсієм. Останній раз так гаряче тут було 80 років тому.

Аномальна спека прийшла навіть у ті регіони, де завжди було прохолодно і мало сонця. За прогнозами синоптиків, вона протримається до кінця тижня.

"У містах вже звикли до спеки, ми ввели муніципальні програми захисту людей. Ми пропонуємо їм приходити до центрів охолодження, перевіряємо стан тих, хто потенційно може бути в біді. Звичайно, ми плануємо робити більше. Але останні кілька днів дали нам величезний урок: кліматична криза – це не вигадка, а абсолютна реальність", – сказав прем'єр-міністр провінції Британська Колумбія Джон Хорган.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях Москва потонула після "суперзливи" - метро затопило, люди перепливали вулиці, падаючі дерева били вітрини, а блискавки підпалювали будинки і трансформатори.