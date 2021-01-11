"Карабаська" зустріч у Кремлі: про що домовилися Алієв і Пашинян

У Москві відбулася зустріч президентів Росії, Азербайджану і прем'єр-міністра Вірменії, які підписали спільну заяву про інфраструктурний розвиток зруйнованого недавньою війною Нагірного Карабаху.

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Переговори стали наступною стадією примирення Баку і Єревана після осіннього припинення вогню в Карабасі. А для азербайджанського і вірменського лідерів – Ільхама Алієва та Нікола Пашиняна – це перша фізична зустріч за рік (остання заява про перемир'я була підписана в віртуальному режимі).

"Сьогодні" зібрали всі подробиці про домовленості, яких удалося досягти на зустрічі.

Тристороння угода

Переговори в Кремлі тривали близько чотирьох годин за закритими дверима. Їхньою головною темою стало розблокування транспортних комунікацій між Азербайджаном і Вірменією.

В опублікованому підсумковому документі йдеться про створення Тристоронньої робочої групи, яка до 1 березня має надати список проєктів з розвитку транспортної інфраструктури в регіоні та графік їхньої реалізації.

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При цьому основна увага буде зосереджена на автотранспортній та залізничній сферах.

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Припускають, що головними проєктами стануть:

будівництво Азербайджаном залізниці з Туреччиною і Нахічеванською автономією через територію Вірменії;

будівництво Вірменією прямого залізничного сполучення з Росією та Іраном через територію Азербайджану;

з'єднання залізничних систем Росії та Туреччини.

Очолять робочу групу віцепрем'єри Азербайджану, Вірменії та Росії. Її перше засідання має відбутися до 30 січня.

Позиція Азербайджану: конфлікт у минулому

Президент Азербайджану Ільхам Алієв, який спочатку добився вигідніших умов перемир'я для Баку, з великим натхненням відреагував на підписання документу. За його словами, це "відкриває величезні перспективи".

"Відкриваються зовсім нові перспективи, які ми навіть, можливо, раніше не могли уявити", – сказав він.

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За його словами, карабаський конфлікт залишився в минулому й обидві сторони зможуть знайти в собі "волю та мудрість думати про майбутнє і про примирення".

"Ми настроєні на дуже ефективну співпрацю цього року і в наступні роки, на те, що ситуація, яка складалася між Вірменією і Азербайджаном протягом багатьох років, у кінцевому підсумку вирішилася", – сказав Алієв.

Позиція Вірменії: не все так гладко

Водночас думка вірменського прем'єра Нікола Пашиняна, для якого "здача Карабаху" ледве не стала кінцем кар'єри, менш оптимістична. Зазначивши важливість і перспективність сьогоднішньої заяви, він акцентував на невирішеності карабаського питання.

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"Цей конфлікт залишається неврегульованим... Залишається дуже багато питань, які потрібно вирішувати. Одне з цих питань – статус Нагірного Карабаху", – сказав він.

Крім того, за словами Пашиняна, не до кінця вирішене питання про військовополонених, і його слід розв'язати в найкоротші терміни.

Що залишилося за лаштунками

Економічний розвиток регіону, певне, можливий, проте дві кавказькі нації далекі від реального миру. Це відбилося й на особистих стосунках Алієва та Пашиняна, які відмовилися потиснути один одному руку перед сьогоднішніми перемовинами. Вони потисли руку тільки Володимиру Путіну.

Всі подробиці в спецтемі Війна за Нагірний Карабах

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