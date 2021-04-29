Русский
$ 27,79
33,53
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Стосується кожного українця – Туреччина змінила правила в'їзду

29 квітня, 16:10

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Турецька влада спростили життя українським мандрівником перед літніми відпустками – що треба знати туристам перед вильотом

Найбільші турецькі авіакомпанії стверджують, що з 15 травня влада країни скасувала вимогу здавати ПЛР-тест перед вильотом для рейсів з різних країн, зокрема з України.

Реклама

Про це повідомляє avianews.com.

Послаблення торкнеться пасажирів, які прилітають з України, Австралії, Великої Британії, В'єтнаму, Гонконгу, Ізраїлю, Китаю, Латвії, Люксембургу, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Тайваню, Естонії, Південної Кореї і Японії.

Читайте також: COVID-19, давай до побачення. Як дотримуються заходів безпеки в Туреччині (рос.)

Українським туристам це дозволить зекономити близько 1 тисячі гривень.

В тренді
Підкорив Місяць, але програв раку. Помер легендарний астронавт Майкл Коллінз
Реклама

Як і раніше, перед вильотом до Туреччини туристи мають заповнити спеціальну форму, вказавши свої паспортні дані, рейс і місце проживання після прильоту. Після цього вони отримають спеціальний HES-код для пред'явлення в готелях, місцях громадського харчування, торгових центрах і транспорті.

До 15 травня приїжджі мають не більше ніж за 72 години до прильоту здати негативний ПЛР-тест на COVID-19. Від вимоги звільнені діти до 5 років включно і пасажири, які прямують через Туреччину в треті країни з пересадкою і без виходу з аеропорту.

Нагадаємо, що від сьогодні і до 17 травня в країні оголошено локдаун.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Ціни на нафту обвалилися до мінімуму з початку квітня: в чому причина
Ціни на нафту обвалилися до мінімуму з початку квітня: в чому причинаЕкономіка
Лукашенко показав справжнє обличчя – дав Зеленському хамську пораду при Путіні
Лукашенко показав справжнє обличчя – дав Зеленському хамську пораду при ПутініІнші країни
Нардеп Шевченко зустрівся з Лукашенко: як відреагували у
Нардеп Шевченко зустрівся з Лукашенко: як відреагували у "Слузі народу" (відео)Влада
Підводний човен Індонезії, що зник, знайшли. Там вже закінчилося повітря (оновлено)
Підводний човен Індонезії, що зник, знайшли. Там вже закінчилося повітря (оновлено)Інші країни
НАТО перехопило над Балтією російські винищувачі і бомбардувальники
НАТО перехопило над Балтією російські винищувачі і бомбардувальникиІнші країни
Смерть після щеплень Pfizer і AstraZeneca: в Британії підбили підсумки вакцинації
Смерть після щеплень Pfizer і AstraZeneca: в Британії підбили підсумки вакцинаціїІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти