Стосується кожного українця – Туреччина змінила правила в'їзду

Турецька влада спростили життя українським мандрівником перед літніми відпустками – що треба знати туристам перед вильотом

Найбільші турецькі авіакомпанії стверджують, що з 15 травня влада країни скасувала вимогу здавати ПЛР-тест перед вильотом для рейсів з різних країн, зокрема з України.

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Про це повідомляє avianews.com.

Послаблення торкнеться пасажирів, які прилітають з України, Австралії, Великої Британії, В'єтнаму, Гонконгу, Ізраїлю, Китаю, Латвії, Люксембургу, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Тайваню, Естонії, Південної Кореї і Японії.

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Українським туристам це дозволить зекономити близько 1 тисячі гривень.

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Як і раніше, перед вильотом до Туреччини туристи мають заповнити спеціальну форму, вказавши свої паспортні дані, рейс і місце проживання після прильоту. Після цього вони отримають спеціальний HES-код для пред'явлення в готелях, місцях громадського харчування, торгових центрах і транспорті.

До 15 травня приїжджі мають не більше ніж за 72 години до прильоту здати негативний ПЛР-тест на COVID-19. Від вимоги звільнені діти до 5 років включно і пасажири, які прямують через Туреччину в треті країни з пересадкою і без виходу з аеропорту.

Нагадаємо, що від сьогодні і до 17 травня в країні оголошено локдаун.

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