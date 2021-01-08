Катастрофа МАУ: Канада відхилила пропозицію Ірану щодо компенсацій сім'ям жертв

Канада не виключає введення санкцій проти Ірану

Канада не згодна із запропонованою Іраном компенсацією родичам жертв збитого лайнера української компанії МАУ, в розмірі 150 тисяч доларів для кожної сім'ї, оскільки Тегеран ухвалив це рішення в односторонньому порядку.

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Про це заявив спеціальний радник прем'єра Канади з питання збиття іранськими військовими пасажирського літака рік тому Ральф Гудейл, передає CBC.

Він підкреслив, що його країна відхиляє таку пропозицію.

За словами Гудейла, остаточна сума компенсація буде предметом переговорів між Іраном, Канадою і чотирма іншими країнами, громадяни яких загинули у цій катастрофі.

"Є переговорний процес, який ще не відбувся... Так що трохи передчасно називати суму, тому що жодна з інших сторін, залучених у цей процес, ще не висловилася з цього приводу", – заявив він.

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Радник Джастіна Трюдо також не виключив, що Канада застосує санкції проти Ірану, якщо виникне така необхідність.

Нагадаємо, уряд Ірану ухвалив рішення виділити 150 тисяч доларів кожній сім’ї жертв катастрофи літака рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого під Тегераном у січні 2020 року.

Ми також повідомляли, що Організація цивільної авіації Ірану представила остаточний технічний звіт про причини катастрофи літака МАУ. Згідно з документом, український лайнер був вражений зенітною ракетою через людську помилку. Загинули 176 людей, зокрема 11 українських громадян і 55 громадян Канади.

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