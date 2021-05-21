Катастрофа МАУ в Ірані була терактом – суд Канади

Тепер сім'ї загиблих в Канаді можуть вимагати відшкодування збитків від Ірану – подробиці рішення

Катастрофа літака Boeing 737 української авіакомпанії МАУ в Ірані – умисний теракт. Таке рішення прийняв суд канадської провінції Онтаріо в справі про цивільний позов від чотирьох сімей загиблих пасажирів.

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Про це пише Global News.

Зазначається, що суддя Едвард Белобаба опирався дані на двох експертів. Один з них заявив, що іранське збройне формування Корпус вартових ісламської революції (КВІР) "знало, що рейс PS 752 був цивільним літаком, і навмисно збило його з наміром знищити".

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Тепер рішення суду фактично дозволило сім'ям у Канаді вимагати компенсації від Ірану.

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За даними ЗМІ, фігуранти справи такі:

КВІР;

Іран, його Збройні Сили;

верховний лідер аятола Алі Хаменеї.

Документи у цій справі передали Ірану, але Тегеран не брав участі в судовому засіданні.

Нагадаємо, що пасажирський лайнер МАУ, на борту якого знаходилися 176 людина, в тому числі 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва в січні 2020 року.

Відповідальність за те, що трапилося, взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу".

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