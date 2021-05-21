Катастрофа МАУ в Ірані була терактом – суд Канади

Катастрофа літака Boeing 737 української авіакомпанії МАУ в Ірані – умисний теракт. Таке рішення прийняв суд канадської провінції Онтаріо в справі про цивільний позов від чотирьох сімей загиблих пасажирів.
Про це пише Global News.
Зазначається, що суддя Едвард Белобаба опирався дані на двох експертів. Один з них заявив, що іранське збройне формування Корпус вартових ісламської революції (КВІР) "знало, що рейс PS 752 був цивільним літаком, і навмисно збило його з наміром знищити".
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Тепер рішення суду фактично дозволило сім'ям у Канаді вимагати компенсації від Ірану.
За даними ЗМІ, фігуранти справи такі:
- КВІР;
- Іран, його Збройні Сили;
- верховний лідер аятола Алі Хаменеї.
Документи у цій справі передали Ірану, але Тегеран не брав участі в судовому засіданні.
Нагадаємо, що пасажирський лайнер МАУ, на борту якого знаходилися 176 людина, в тому числі 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва в січні 2020 року.
Відповідальність за те, що трапилося, взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу".
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