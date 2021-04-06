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Катастрофа МАУ в Ірані: Тегеран відправив під суд 10 винних

6 квітня, 11:44

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Прокурор не назвав ані імена, ані посади обвинувачених в трагедії

Іранська прокуратура пред'явила звинувачення десяти причетним до минулорічної авіакатастрофи лайнера "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном.

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Про це, як повідомляє Associated Press, 6 квітня заявив військовий прокурор Тегерана Голамаббас Торкі.

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"Був винесений обвинувальний висновок у справі про український літак. За результатами проведеного серйозного і вичерпного розслідування винесені обвинувальні акти щодо 10 винних", – сказав Торкі.

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При цьому ані імена, ані посади обвинувачених в трагедії іранський прокурор не назвав.

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Нагадаємо, що пасажирський лайнер МАУ, на борту якого перебували 176 осіб, зокрема 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва в січні 2020 року. Відповідальність за це взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу".

Через рік військова прокуратура Ірану завершила розслідування інциденту, проте представлені в доповіді результати не задовольнили, ані Україну, ані жодну іншу країну, громадяни якої загинули в результаті авіатрощі. А в ООН навіть звинуватили Іран у приховуванні обставин катастрофи.

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Іран авіакатастрофа МАУ Тегеран падіння Боїнга
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