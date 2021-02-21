Іран заявив про завершення розслідування катастрофи літака МАУ

Військова прокуратура Ірану завершила розслідування катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), справу скоро передадуть до суду.

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Про це повідомив голова Судової організації ВС Ірану Шокролла Бахрамі, передає Radio Farda.

За словами Бахрамі, готується обвинувальний акт у справі про збиття українського літака і "суд почнеться після попереднього процесу з присутністю обвинувачених".

Коли саме почнеться судовий розгляд, а також чи буде він відкритим, Бахрані не уточнив.



Раніше військовий прокурор Тегерана Голам-Алі Туркі повідомив, що у справі про знищення українського літака Вартовими ісламської революції проходять 10 осіб, зокрема "найвищі військові командири".

Водночас іранські судові чиновники також заявляли, що у цій справі під вартою перебуває лише одна людина, а решта обвинувачуваних – на свободі.

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Нагадаємо, пасажирський лайнер МАУ, на борту якого перебувало 176 людей, зокрема 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня 2020 року. Відповідальність за це взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу".

Водночас на початку лютого 2021 року телеканал CBC повідомив, що канадські спецслужби отримали плівку, на якій людина, схожа на міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа, обговорює з кимось можливість навмисного знищення українського лайнера.

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