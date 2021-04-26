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Катастрофічна ситуація з COVID-19: жителів Індії закликали носити маски вдома

26 квітня, 21:28

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В індійських лікарнях немає кисню, в реанімаціях немає місць, а для спалювання трупів не залишилося дров

В Індії через страхітливу ситуацію з пандемією коронавірусу жителів закликали носити захисні маски навіть удома.

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Про це заявив глава групи, яка консультує прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді з питань вакцини, передає NDTV.

"Якщо в родині є підтверджений випадок COVID-19, дуже важливо, щоб людина носила маску навіть в приміщенні, тому що вірус може поширитися на інших удома", – сказав він.

За його словами, в Індії настав час носити маски навіть удома.

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"Людина, яка заражена, повинна носити маску, але і інші повинні це робити, коли сидять вдома з членами родини", – зазначив він.

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В Індії ситуація з коронавірусом жахлива – все наближається до апокаліпсису. У лікарнях немає кисню, в реанімаціях немає місць, а для спалювання трупів не залишилося дров.

Число померлих зросла за добу на 2 812 осіб. Отже, Індія перетнула позначку в 17,3 млн хворих за весь час епідемії, а жертвами інфекції стали понад 195 тисяч осіб.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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