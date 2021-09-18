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Кай Метов потрапив у ДТП в Білорусі – у якому стані співак

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 вересня, 23:57
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На шляху в Гродно авто сильно занесло на великій швидкості, сам співак перебував на задньому сидінні
Кай Метов потрапив в аварію. Фото з відкритих джерел
Кай Метов потрапив в аварію. Фото з відкритих джерел

У Білорусі унаслідок ДТП потрапив до лікарні співак Кай Метов. Там його оглянули медики – на щастя, травм немає.

Про це повідомили в Telegram-каналі Ateo Breaking.

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Зазначається, що співак потрапив в аварію недалеко від білоруського міста Гродно. Він повинен був виступити на Дні міста, але потрапив у ДТП на шляху туди.

За словами Кая Метова, водій не впорався з керуванням і машину на "пристойній швидкості занесло". Сам він був на задньому сидінні авто.

"На щастя, усі живі і здорові, нам відразу ж була надана перша медична допомога. Ми були на обстеженні, лікарі повідомили, що все гаразд", – сказав він.

Хто такий Кай Метов?

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За даними Вікіпедії, Кайрат Ерденович Метов (Кай Метов) – радянський і російський автор-виконавець і композитор.

  • У 1991 році Метов записав свої перші пісні ( "Мама! Я хочу бути піонером", "Бите скло"). З цього моменту у нього почалася кар'єра автора-виконавця.
  • У 1993 році вийшов дебютний альбом "Position № 2" з однойменним хітом, який став візитною карткою співака. З тих пір він постійно гастролював по країні і за кордоном.
  • Успіх закріпив наступний альбом з хітом "Згадай мене".

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