Казахстан продовжить інвестувати в Росію – заступник глави АП

Країна контролюватиме будь-які інвестиції від підсанкціонованих осіб

Казахстанський чиновник Тимур Сулейменов розповів про вплив санкцій РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти Росії з боку США та Європейського Союзу та шукає шляхи законної торгівлі на російському ринку.

Про це заявив в інтерв'ю Euractiv заступник глави Адміністрації президента Казахстану Тімур Сулейменов.

Реклама

"Незважаючи на те, що ми є частиною Економічного союзу з Росією, Білоруссю та іншими країнами, ми також є частиною міжнародної спільноти. Тому останнє, чого ми хочемо, це вторинні санкції США та ЄС щодо Казахстану", – сказав він.

Заступник глави АП підкреслив, що Казахстан продовжить інвестувати в Росію та залучати інвестиції для Москви, але зробить усе можливе, щоб контролювати підсанкційні товари.

"Ми зробимо все можливе, щоб контролювати будь-які інвестиції від підсанкційних осіб у Казахстані, і це те, що ми хотіли відкрито донести до європейців", – заявив Сулейманов.

Реклама

При цьому він додав, що Казахстан шанує територіальну цілісність України.

"Ми не визнавали і не визнаємо ні ситуацію з Кримом, ні ситуацію з Донбасом, тому що їх не визнає ООН. Ми поважатимемо лише рішення, ухвалені на рівні Організації Об'єднаних Націй", – каже він.

Зазначимо, що Тимур Сулейменов – казахстанський економіст, який працював у приватному секторі до того, як обіймав різні державні посади, зокрема міністра економіки.

Реклама

Санкції проти РФ на 1 квітня

Marvell припиняє передачу продукції прямо та опосередковано клієнтам, що знаходяться в Росії, Білорусі та на території так званих "ДНР" та "ЛНР". Marvell Technology Group – американська компанія – розробник напівпровідникової продукції.

Panduit повідомляє, що тимчасово призупинила прийом замовлень та доставку клієнтам у Росії. Компанія продовжить виплачувати зарплати та пільги своїм членам команди. Panduit – це світовий лідер у розробці та виробництві засобів комунікації.

Материнська компанія Atlona – Panduit – повідомляє, що тимчасово призупинила прийом замовлень та доставки клієнтам у Росії. Panduit продовжить платити зарплати та пільги своїм російським членам команди.

Johnson Controls призупинили роботу у Росії. Таким чином, Johnson Controls виконуватиме наявні договірні зобов'язання, наскільки це можливо, і в повній відповідності до санкцій, не приймаючи при цьому нових бізнесів або замовлень.

Intuit Inc призупинили облікові записи клієнтів із Росії. Американська компанія, виробник бухгалтерського ПЗ, широко використовується малим бізнесом та приватними особами.

Honeywell призупинили практично всі продажі у Росії. Головна американська міжнародна корпорація, що виробляє зброю, космічні системи, автоматичні та контролюючі системи, інженерні послуги, транспортні системи.

Heidrick & Struggles припинили всі операції у Росії. Це міжнародна пошукова компанія зі штаб-квартирою в Чикаго.

Citrix призупинили всі продажі у Росії. Американська транснаціональна корпорація, що надає серверні, програмні та комп'ютерні віртуалізації, ПЗ та технології хмари.

Akamai Technologies призупинила діяльність у Росії та Білорусі. Akamai – провідний постачальник послуг для акселерації веб-сайтів, провайдер платформ доставки.

Кіностудія Walt Disney Company з 7 квітня повністю зупиняє прокат фільмів у російських кінотеатрах. Заборона стосуватиметься як зарубіжних проектів студії, зокрема "Смерті на Нілі", так і російських, таких як "Містер Нокаут".

Читайте також: