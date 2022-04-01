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Казахстан продовжить інвестувати в Росію – заступник глави АП

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1 квітня, 12:17
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Країна контролюватиме будь-які інвестиції від підсанкціонованих осіб
Казахстанський чиновник Тимур Сулейменов розповів про вплив санкцій РФ
Казахстанський чиновник Тимур Сулейменов розповів про вплив санкцій РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти Росії з боку США та Європейського Союзу та шукає шляхи законної торгівлі на російському ринку.

Про це заявив в інтерв'ю Euractiv заступник глави Адміністрації президента Казахстану Тімур Сулейменов.

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"Незважаючи на те, що ми є частиною Економічного союзу з Росією, Білоруссю та іншими країнами, ми також є частиною міжнародної спільноти. Тому останнє, чого ми хочемо, це вторинні санкції США та ЄС щодо Казахстану", – сказав він.

Заступник глави АП підкреслив, що Казахстан продовжить інвестувати в Росію та залучати інвестиції для Москви, але зробить усе можливе, щоб контролювати підсанкційні товари.

"Ми зробимо все можливе, щоб контролювати будь-які інвестиції від підсанкційних осіб у Казахстані, і це те, що ми хотіли відкрито донести до європейців", – заявив Сулейманов.

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При цьому він додав, що Казахстан шанує територіальну цілісність України.

"Ми не визнавали і не визнаємо ні ситуацію з Кримом, ні ситуацію з Донбасом, тому що їх не визнає ООН. Ми поважатимемо лише рішення, ухвалені на рівні Організації Об'єднаних Націй", – каже він.

Зазначимо, що Тимур Сулейменов – казахстанський економіст, який працював у приватному секторі до того, як обіймав різні державні посади, зокрема міністра економіки.

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Санкції проти РФ на 1 квітня

  • Marvell припиняє передачу продукції прямо та опосередковано клієнтам, що знаходяться в Росії, Білорусі та на території так званих "ДНР" та "ЛНР". Marvell Technology Group – американська компанія – розробник напівпровідникової продукції.
  • Panduit повідомляє, що тимчасово призупинила прийом замовлень та доставку клієнтам у Росії. Компанія продовжить виплачувати зарплати та пільги своїм членам команди. Panduit – це світовий лідер у розробці та виробництві засобів комунікації.
  • Материнська компанія Atlona – Panduit – повідомляє, що тимчасово призупинила прийом замовлень та доставки клієнтам у Росії. Panduit продовжить платити зарплати та пільги своїм російським членам команди.
  • Johnson Controls призупинили роботу у Росії. Таким чином, Johnson Controls виконуватиме наявні договірні зобов'язання, наскільки це можливо, і в повній відповідності до санкцій, не приймаючи при цьому нових бізнесів або замовлень.
  • Intuit Inc призупинили облікові записи клієнтів із Росії. Американська компанія, виробник бухгалтерського ПЗ, широко використовується малим бізнесом та приватними особами.
  • Honeywell призупинили практично всі продажі у Росії. Головна американська міжнародна корпорація, що виробляє зброю, космічні системи, автоматичні та контролюючі системи, інженерні послуги, транспортні системи.
  • Heidrick & Struggles припинили всі операції у Росії. Це міжнародна пошукова компанія зі штаб-квартирою в Чикаго.
  • Citrix призупинили всі продажі у Росії. Американська транснаціональна корпорація, що надає серверні, програмні та комп'ютерні віртуалізації, ПЗ та технології хмари.
  • Akamai Technologies призупинила діяльність у Росії та Білорусі. Akamai – провідний постачальник послуг для акселерації веб-сайтів, провайдер платформ доставки.
  • Кіностудія Walt Disney Company з 7 квітня повністю зупиняє прокат фільмів у російських кінотеатрах. Заборона стосуватиметься як зарубіжних проектів студії, зокрема "Смерті на Нілі", так і російських, таких як "Містер Нокаут".

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Дані на 12:00 1 квітня
1
Особовий склад 17700
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2
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3
Гелікоптери 131
Гелікоптери
4
Танки 625
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