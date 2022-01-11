Кенія поринула у темряву – ціла країна залишилася без світла

Африканська країна Кенія пережила блекаут – вся країна залишилася без світла через проблеми з лініями передач. Про це повідомляє в Twitter державна компанія Kenya Power.
Причиною НС став обвал опори, що підтримує високовольтну лінію електропередачі, що сполучає столицю країн з дамбою гідроелектростанції Кіамбере.
"Ми залишилися без електропостачання через обвал опор на високовольтній лінії електропередачі Кіамбере – Ембакасі сьогодні вранці о 10:45 (09.45 за Києвом)", – йдеться у заяві компанії.
Далі по темі
За останніми даними Kenya Power, електропостачання вже відновили скрізь, окрім міст Гарісса, Мвінги та Кітуї. Також розпочали роботи з ремонту лінії електропередач, що обвалилася.
Подібні випадки у світі
- У січні 2021 року весь Пакистан залишився без світла. Блекаут у країні стався через раптове падіння частоти в системі передачі електроенергії.
- У жовтні Ліван поринув у морок. Країна давно переживає економічну кризу, наслідками якої став повний блекаут. Багато ліванців мають дизельні генератори, але паливо для них було теж у дефіциті.