Русский
$ 27,17
32,44
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Кібер-партизани розкрили "гаманець Лукашенко" (відео)

20 червня 2021 17:09

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У листах його компанії були докази розкрадання бюджетних коштів на державному рівні

Кібер-партизани зламали пошту "Амкодор" – компанії одного з наближених до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка олігархів Олександра Шакутіна.

Реклама

Про це повідомляє YouTube-канал "Білорусь головного мозку".

У листах були докази розкрадання бюджетних коштів на державному рівні, секретні схеми компаній Шакутіна в окупованому Криму і закритий документ з Єврокомісії.

Так, Шакутіна додали в третій пакет санкцій. Однак "Амкодор", на який той просить у Лакушенко гроші, і який має свої представництва в Криму, в санкційні списки не потрапив. На пошті Шакутіна був знайдений файл, який це і пояснює: закритий документ Єврокомісії з досьє на нього. Ймовірно, що цей файл передали або продали Шакутіну.

Не пропусти!
Росія підозрює Україну в договорняку на Євро-2020
Тренер України Шевченко і форвард Росії Дзюба

Реклама

Нагадаємо, що 23 травня білоруські спецслужби за допомогою бойового винищувача МіГ-29 змусили приземлитися в мінському аеропорту літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни – Вільнюс, і затримали двох пасажирів – колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину-росіянку Софію Сапегу.

Раніше ЗМІ повідомили, що ЄС включить в "чорний список" чиновників з міністерств оборони і транспорту Білорусі, ВВС, Мінського аеропорту і цивільної авіації.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Путін жартував, Байден шукає спільні теми. Перші слова президентів США і Росії в Женеві
Путін жартував, Байден шукає спільні теми. Перші слова президентів США і Росії в ЖеневіІнші країни
Зірвалася з п'ятого поверху, а бойфренд знімав все на відео. Моторошні подробиці загибелі українки в Туреччині
Зірвалася з п'ятого поверху, а бойфренд знімав все на відео. Моторошні подробиці загибелі українки в ТуреччиніІнші країни
Вакцини від цього немає. В ООН назвали наступну пандемію на Землі
Вакцини від цього немає. В ООН назвали наступну пандемію на ЗемліІнші країни
Так зустрічали Рейгана і Горбачова: як Женева готується до переговорів Байдена і Путіна (відео)
Так зустрічали Рейгана і Горбачова: як Женева готується до переговорів Байдена і Путіна (відео)Влада
Протасевича несподівано вивели на брифінг МЗС Білорусі
Протасевича несподівано вивели на брифінг МЗС БілорусіІнші країни
На Кубі заборонили долар. Переполохані кубинці продають американську валюту за безцінь
На Кубі заборонили долар. Переполохані кубинці продають американську валюту за безціньІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти